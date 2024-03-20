Seneye Gazze’de oluruz inşallah

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye’de eğitim ve tedavi gören Filistinlileri iftarda buluşturdu. Ankara Beytepe’deki Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü’nde düzenlenen iftar yemeğine Türkiye’de eğitim gören Filistinli öğrenciler de katıldı. Yeni Şafak’a konuşan öğrenciler duygularını anlattı.

RAMAZAN HER YERDE HİSSEDİLİR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak 6 ay önce geldiği Türkiye’de Türkçe hazırlık eğitimi alan Nassar Osama, iyi Türkçesi ile dikkat çekiyor. Ailesi halen Gazze’de bulunan Osama ülkesindeki Ramazanları, “Ailemiz iftar hazırlıkları yapar ve bizler onlara yardım ederiz. Yemek sonrası herkes teravihe gider. Ramazanı her yerde görür ve hissedersiniz” sözleriyle özetledi. Osama, ailesiyle ancak haftada bir görüşebildiğini belirtirken “Gazze benim şehrim ve ben onun özgür olmasını Allah’tan diliyorum” dedi.

YEMEKLERİ ÖZLEDİM

Üç yıl önce Türkiye’ye tıp okumaya gelen diğer bir Filistinli öğrenci Seyf Zaqout ise Gazze’deki ramazanları heyecanlanarak anlatıyor. Zaqout, “Burada da Filistinli arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz ama insan Gazze’yi, ailesiyle birlikte olmayı ve oradaki arkadaşlarını özlüyor. Burada elbet özlem var. Annemin yemeklerini özlüyorum. Yemeği yer ve hemen teravihe giderdik. Ramazan Gazze’de teheccüd demek, daha fazla ibadet demektir. Gelecek Ramazanı ailemle birlikte Gazze’de yapabilmeyi Allah’tan diliyorum” dileğinde bulundu.

AİLELER DÖRT BİR YANDA

Diş hekimliği okumak için dört yıl önce Türkiye’ye gelen Abdullah Selman da düzenlenen programların kendisi ve arkadaşları için büyük bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkat çekti. Abdullah, “Ramazan zor, memleketten uzak olduğum için değil ailemden uzak olduğum için” diyor ve gözleri doluyor. Ailesinin durumunun iyi olup olmadığını soruyoruz, “Ailemin kimi Ürdün’de kimi Mısır’da. Her birimiz ayrı yerdeyiz” dedi.







