Ramazanda kilo artışını önlemenin yöntemleri
Ramazan ayı, manevi açıdan önemli bir ay olduğu kadar, beslenme ve sağlık açısından da bazı değişikliklere yol açar. Oruç tutmak, metabolizma ve beslenme düzenini etkileyebilir ve kilo alımına neden olabilir. Ancak bazı basit önlemler alarak Ramazan'da kilo alımını önlemek ve sağlıklı bir şekilde oruç tutmak mümkündür. Peki Ramazan ayında nasıl kilo verilir?
Ramazan'da Kilo Artışını Önlemenin Yöntemleri
Ramazan'da Kilo Artışını Önlemenin Yöntemleri
- İftar vaktinde tüketilecek her öğünün içeriği, hem kilo kontrolü hem de mide sağlığı için büyük bir öneme sahiptir. İftarda yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bir anda yemeğe yüklenmektir.
- Açlığın etkisi ile iftarda hızlı bir şekilde fazla miktarda yemek yemek, uzun saatlerdir boş olan midenin bir anda ani kasılmalar içerisine girmesine neden olur. Bu durum mide sağlığını olumsuz etkilemekle birlikte kramplara ve hazımsızlık sorununa yol açar.
- Bunun önlenebilmesi için iftarda ilk olarak çorba tüketilmelidir. Bu çorba az yağlı, az tuzlu ve baharatı fazla olmayan sebze içerikli hafif bir çorba olmalıdır.
- Ayrıca iftarda tüketilecek besinlerin çok sıcak veya çok soğuk olmaması gerekir. İçilecek bir kase ılık çorbanın ardından 20-30 dakika ara verilerek aranın bitiminde dengeli bir içeriğe sahip sağlıklı yemeklerden oluşan bir ana öğün yapılmalıdır.
- Öğün az yağlı, günlük protein ihtiyacını karşılayacak kadar protein kaynağı içeren, hafif yiyecekler içermelidir.
- Tüketilen karbonhidrat kaynakları tam tahıllardan oluşmalıdır. Ana öğünün ardından 2,5 saat aralıklarla yapılacak birkaç ara öğün ile kalsiyum ihtiyacını karşılamaya yardımcı süt ve süt ürünleri ile taze meyveler tüketilmelidir.
- Bu şekilde düzenlenecek bir beslenme planı, egzersiz ile birlikte desteklendiğinde Ramazan ayında oruç tutarken sağlığınızı ve formunuzu da korumanıza yardımcı olacaktır.
- Düzenli egzersiz yapmak, kilo alımını önlemenin en etkili yollarından biridir. İftardan sonra veya sahurdan önce hafif egzersizler yapabilirsiniz.
- Yürüyüş, koşu, bisiklete binme, yüzme gibi aerobik egzersizler kalori yakmanıza ve kilo vermenize yardımcı olur.
- Kuvvet antrenmanları ise kas kütlenizi korumanıza ve metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olur.
Ramazan'da Kilo Verme Önerileri
Ramazan'da Kilo Verme Önerileri
- Sahurda ve iftarda porsiyonlarınızı kontrol edin.
- Ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklar tercih edin.
- Yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçının.
- Şekerli içecekler yerine su veya ayran tercih edin.
- Daha fazla sebze ve meyve tüketin.
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1 saat önce