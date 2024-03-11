Ramazan ayında spor yapacaklar için zamanlama bir hayli önem arz ederken yanlış yapılan durumlarda vücut farklı tepkiler verebilir. Bu da beraberinde bazı sağlık problemlerini getirebilir. Uzmanlar Ramazanın ilk günlerinde spor ritminin yakalanması için hafif egzersizlerle başlanmasını tavsiye ediyor. Peki Oruç tutarken spor yapılır mı? İşte, adım adım Ramazan ayında spor rehberi…
Oruç tutarken spor ve egzersiz yapmanın, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınız üzerinde olumlu etkileri olabilir. Ancak, herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya egzersiz programınıza başlamadan önce, bir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir.
İşte Ramazan ayında spor ve egzersiz yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:
ORUÇ TUTARKEN SPOR YAPILIR MI?
Tansiyon, şeker ve bilinen diğer rahatsızlıkları bulunanların oruç tutarken spor yapması tavsiye edilmez. Hastalığı bulunanların doktor tavsiyesinde spor yapmaları oldukça önemlidir.
Oruç tutarken eğer eşlik eden bir sağlık probleminiz bulunmuyorsa egzersiz yapmanın herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır.
Oruç tutulan dönemlerde spor yaparken kaybedilen sıvı ve mineral desteği iftar sonrası yerine konularak telafi edilebilir.
RAMAZAN AYINDA SPOR NE ZAMAN YAPILMALI?
Uzmanlar, Ramazan ayında spor yapmaya devam edeceklere iftar öncesi veya iftarı takip eden saatlerde spor yapmasını tavsiye etmektedir. İftarın 1-2 saat öncesinde yapılacak spor hızlı bir toparlanma için boşalan karbonhidrat (şeker) depolarının doldurulması, sıvı-mineral kayıplarının yerine konulması açısından önemlidir. İftarı takip eden saatlerde yapılacak hafif egzersizler ve yürüyüşler oldukça idealdir.