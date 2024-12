KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)





(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )





Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Aşağıda belirlenen kritere ilişkin sayısal bir değer ve bu değere eşit, bu değerden büyük ve bu değerden küçük olma durumlarına göre isteklinin alacağı fiyat dışı unsur puanları belirlenmiş olup; istekli tarafından bu sayısal değere eşit, bu değerden büyük veya bu değerden küçük seçimlerinden biri yapılabilecek ve istekliye seçimine karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir İş kalemi Bazında Fiyat Dışı Unsur puanlaması 5 tam puan üzerinden yapılacaktır. İş kalemi bazında Fiyat Dışı Unsur puanlamasına ait iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sıra No: Poz NO İŞ kalemi Adı Birim Puanı 07 KÇASF-07 ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞIM KAPLAMALARIN KAZILMASI 5 Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki tutarının toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.





Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır





Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır