Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Serkan Özbalta oldu

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Sakaryaspor, Teknik Direktör İlker Püren ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Sakaryaspor bu kez ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Sakaryaspor’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Serkan Özbalta!” ifadelerine yer veridi.

✍🏻 Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya varmıştır.



Hoş geldin Serkan Özbalta! #AnadoluGüneşi pic.twitter.com/Jfwy25TlPQ — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) October 10, 2022

SERKAN ÖZBALTA KİMDİR?

5 Şub 1979 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Serkan Özbalta, 42 yaşındadır. Yaklaşık 2 yıldır antrenörlük yapan isim, 2015-2018 seneleri arasında Keçiören Alt yapısında teknik direktörlük yapmıştır. 2018-2020 arasında ise Keçiörengücü'nde teknik direktörlük görevini üstlenmiştir. 2020-2021 arasında Manisa FK teknik direktörlük yapan Özbalta, son olarak 27 Ocak 2022'de Altay SK teknik direktörlüğüne getirildi.

Futbolculuk döneminde 1999-2000 sezonunda Altay forması da giymiş olan Serkan Özbalta, siyah-beyazlı camiayı yakından tanıdığını belirtti ve "20 yıllık bir aradan sonra Altay'a dönmek çok güzel bir duygu. Burası, Büyük Altay. Her zaman, her şartta, her zorluğu aşacak güce sahip. Lig, bugün bizim için yeniden başlıyor" dedi.

Özbalta, sonrasından imzaların atılmasının ardından takımın Antalya kampına katılmak için İzmir'den ayrıldı. Genç teknik isim daha önce Ankara Keçiörengücü ve Manisa FK takımlarını çalıştırırken, ayrıca Manisa FK'yı TFF 1. Lig'e çıkarmıştı.

Özbalta, Altay'a imza atmasıyla birlikte kariyerinde ilk defa bir Süper Lig takımında görev almış oldu.

