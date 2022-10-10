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Süper Lig'in dikkat çeken transferi: Aylardır top oynamıyordu

Süper Lig'de yaz transfer döneminin son günlerinde Sivasspor'a imza atan İsrailli futbolcu Dia Saba, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı beyazlı takımın hücumdaki en etkili ismi olmayı başaran yetenekli oyuncu, aylardır futbol oynamamasına rağmen Süper Lig'de form yakaladı ve Başakşehir maçının da yıldızı oldu.

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Haber Merkezi İHA
Süper Ligin dikkat çeken transferi: Aylardır top oynamıyordu
Dia Saba - Sivasspor

Sivasspor’un İsrailli futbolcusu Dia Sabia, Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 4’e yükselti.

Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor’da takımın 2 golü de İsrailli futbolcu Dia Sabia’dan geldi. Maçın 45 ve 85. dakikasında topla buluşan Saba, yaptığı vuruşlarla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

29 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 4’e çıkardı. Saba, 4 golün 1’ini UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde kaydetti.

  • Müsabakaya 11’de başlayan Dia Sabia 85 dakika sahada kaldı.
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