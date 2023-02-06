Samsun, Tokat, Sinop Amasya, Çorum ve Çankırı deprem bölgelerine yardım gönderme ve toplama merkezleri

Samsun, Tokat, Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı'da depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı. Vatandaşlardan toplanan battaniye, kuru gıda, kışlık giysi ve temizlik ürünlerinden oluşan yardımların depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi.

SAMSUN, TOKAT, SİNOP AMASYA, ÇORUM VE ÇANKIRI DEPREM BÖLGELERİNE YARDIM GÖNDERME VE TOPLAMA MERKEZLERİ

SAMSUN

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde mağdur olan vatandaşlara destek olmak için yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Valilik koordinasyonundaki yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşların, kullanılmamış kışlık kıyafet, iç çamaşırı ve bot, su, battaniye, uyku seti, çocuk bezi, bebek maması, devam sütü, ısıtıcı, tuvalet kağıdı, hijyen malzemeleri, fener, pil, taşınabilir şarj aleti, mum, konserve, hazır gıda ve bisküvi yardımlarını kendilerine en yakın kaymakamlığın bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edebilecekleri aktarıldı.





TOKAT

Tokat'ın Almus ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından başlatılan kampanyada, depremzedelere ulaştırılmak üzere gıda, kullanılmamış kıyafet ve ihtiyaç malzemelerinin Almus Spor Salonu'nda toplanacağı bildirildi.

Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için

RESMÎ KAYNAKLARI TAKİP ETMELERİ

BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR. pic.twitter.com/yEJMaWrerP — Tokat Belediyesi (@TokatBelediye) February 6, 2023

SİNOP

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve çevre illerde depremden dolayı mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlarca hazırlanacak insani yardım malzemesi kolilerinin kent merkezinde Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’na, ilçelerde ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına teslim edilebileceği belirtildi.

Afet bölgelerine gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatıyoruz.

İlk etapta ihtiyaç duyulan malzemeler

-Elektrikli ısıtıcı

-Kullanılmamış battaniye ve kışlık kıyafet

-Çocuk bezi ve maması



Yaraları birlikte sarıyoruz, bir ve beraberiz. pic.twitter.com/U2FOZCyhzA — Sinop Belediyesi (@sinopbel) February 6, 2023

AMASYA

Amasya Belediyesi tarafından yapılan anonsla Çelebi Mehmet Meydanı'nda yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Vatandaşlar, yiyecek, içecek, giysi, elektrikli soba, battaniye, mont, atkı, bere, eldiven gibi yardım malzemelerini zabıta ekiplerine teslim etti. Belediyenin başlattığı yardım kampanyasında AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile zabıta ekipleri de koordinasyonu sağlıyor.





ÇORUM

Çorum'un Osmancık Belediyesince de depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldı.

Kardeşlik, zor zamanda belli olur… Çorum, kardeşlerinin yanında…



“Ben nasıl yardımcı olabilirim?” diyen hemşehrilerimizi yardım malzemeleriyle birlikte Eski Belediye Binası’na; getirme imkanı olmayanları 153 çağrı merkezimizi aramaya davet ediyoruz. pic.twitter.com/0SwlzuVyHa — Dr. Halil İbrahim AŞGIN (@HibrahimASGIN) February 6, 2023

ÇANKIRI

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada da çok sayıda vatandaştan depremden etkilenen bölgelere yardımda bulunma talebinin alındığı belirtildi.

Nakdi yardım yapmak isteyenlerin, AFAD Başkanlığına ait banka hesaplarına yardım yapılabileceği belirtilen açıklamada, "Ayni yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın (0376) 213 52 84 - (0376) 212 24 91 - 0554 969 52 84 numaralı telefonlarına ulaşabilir, ilçelerimizde de Kaymakamlıklarımızla iletişime geçebilirler." ifadesi kullanıldı.





Adımız, anımız, acımız birdir 🇹🇷



Depremzede kardeşlerimize Çankırı’dan yardım eli uzatıyoruz.



Kardeşlerimize destek olmak isteyenler yardımlarınızı Hilal Masa’ya ulaştırabilirsiniz. pic.twitter.com/3Kk0rmbSeT — İsmail Hakkı Esen (@ismailhakkiesen) February 6, 2023

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINCA AFET BÖLGELERİNE ULAŞTIRILACAK

İlçelerde toplanan ayni bağışların koordinasyonunun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sağlanarak afet bölgelerine ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Ayni bağışta bulunmak isteyen kurumsal firmaların ise Afet Acil Durum Başkanlığına ulaşarak ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım çalışma grubumuz ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Ayni bağış yaparken, son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme bağışı yapılmamalıdır, ikinci el, kullanılmış malzeme bağışı yapılmamalıdır, öncelikli kabul edilecek bağışlar; eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, çocuk maması, kadın pedi, temizlik hijyen malzemesi."











