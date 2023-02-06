|
Samsun, Tokat, Sinop Amasya, Çorum ve Çankırı deprem bölgelerine yardım gönderme ve toplama merkezleri
Samsun, Tokat, Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı'da depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı. Vatandaşlardan toplanan battaniye, kuru gıda, kışlık giysi ve temizlik ürünlerinden oluşan yardımların depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi.
Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde mağdur olan vatandaşlara destek olmak için yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.
Valilik koordinasyonundaki yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşların, kullanılmamış kışlık kıyafet, iç çamaşırı ve bot, su, battaniye, uyku seti, çocuk bezi, bebek maması, devam sütü, ısıtıcı, tuvalet kağıdı, hijyen malzemeleri, fener, pil, taşınabilir şarj aleti, mum, konserve, hazır gıda ve bisküvi yardımlarını kendilerine en yakın kaymakamlığın bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edebilecekleri aktarıldı.
Tokat'ın Almus ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından başlatılan kampanyada, depremzedelere ulaştırılmak üzere gıda, kullanılmamış kıyafet ve ihtiyaç malzemelerinin Almus Spor Salonu'nda toplanacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve çevre illerde depremden dolayı mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlarca hazırlanacak insani yardım malzemesi kolilerinin kent merkezinde Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’na, ilçelerde ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına teslim edilebileceği belirtildi.
Amasya Belediyesi tarafından yapılan anonsla Çelebi Mehmet Meydanı'nda yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.
Vatandaşlar, yiyecek, içecek, giysi, elektrikli soba, battaniye, mont, atkı, bere, eldiven gibi yardım malzemelerini zabıta ekiplerine teslim etti. Belediyenin başlattığı yardım kampanyasında AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile zabıta ekipleri de koordinasyonu sağlıyor.
Çorum'un Osmancık Belediyesince de depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldı.
Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada da çok sayıda vatandaştan depremden etkilenen bölgelere yardımda bulunma talebinin alındığı belirtildi.
Nakdi yardım yapmak isteyenlerin, AFAD Başkanlığına ait banka hesaplarına yardım yapılabileceği belirtilen açıklamada, "Ayni yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın (0376) 213 52 84 - (0376) 212 24 91 - 0554 969 52 84 numaralı telefonlarına ulaşabilir, ilçelerimizde de Kaymakamlıklarımızla iletişime geçebilirler." ifadesi kullanıldı.
İlçelerde toplanan ayni bağışların koordinasyonunun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sağlanarak afet bölgelerine ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ayni bağışta bulunmak isteyen kurumsal firmaların ise Afet Acil Durum Başkanlığına ulaşarak ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım çalışma grubumuz ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Ayni bağış yaparken, son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme bağışı yapılmamalıdır, ikinci el, kullanılmış malzeme bağışı yapılmamalıdır, öncelikli kabul edilecek bağışlar; eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, çocuk maması, kadın pedi, temizlik hijyen malzemesi."