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Samsun, Tokat, Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

Samsun, Tokat, Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı'da depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı. Yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşların, kullanılmamış kışlık kıyafet, iç çamaşırı ve bot, su, battaniye, uyku seti, çocuk bezi, bebek maması, devam sütü, ısıtıcı, tuvalet kağıdı, hijyen malzemeleri, fener, pil, taşınabilir şarj aleti, mum, konserve, hazır gıda ve bisküvi yardımlarını kendilerine en yakın kaymakamlığın bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edebilecekleri aktarıldı. Samsun, Tokat, Sinop Amasya, Çorum ve Çankırı deprem bölgelerine yardım gönderme ve toplama merkezlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

16:59 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Samsun, Tokat, Sinop Amasya, Çorum ve Çankırı deprem bölgelerine yardım gönderme ve toplama merkezleri

Samsun, Tokat, Sinop Amasya, Çorum ve Çankırı deprem bölgelerine yardım gönderme ve toplama merkezleri

Samsun, Tokat, Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı'da depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı. Vatandaşlardan toplanan battaniye, kuru gıda, kışlık giysi ve temizlik ürünlerinden oluşan yardımların depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi.

SAMSUN, TOKAT, SİNOP AMASYA, ÇORUM VE ÇANKIRI DEPREM BÖLGELERİNE YARDIM GÖNDERME VE TOPLAMA MERKEZLERİ

SAMSUN

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde mağdur olan vatandaşlara destek olmak için yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Valilik koordinasyonundaki yardım kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşların, kullanılmamış kışlık kıyafet, iç çamaşırı ve bot, su, battaniye, uyku seti, çocuk bezi, bebek maması, devam sütü, ısıtıcı, tuvalet kağıdı, hijyen malzemeleri, fener, pil, taşınabilir şarj aleti, mum, konserve, hazır gıda ve bisküvi yardımlarını kendilerine en yakın kaymakamlığın bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edebilecekleri aktarıldı.


TOKAT

Tokat'ın Almus ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından başlatılan kampanyada, depremzedelere ulaştırılmak üzere gıda, kullanılmamış kıyafet ve ihtiyaç malzemelerinin Almus Spor Salonu'nda toplanacağı bildirildi.

SİNOP

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve çevre illerde depremden dolayı mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlarca hazırlanacak insani yardım malzemesi kolilerinin kent merkezinde Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’na, ilçelerde ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına teslim edilebileceği belirtildi.

AMASYA

Amasya Belediyesi tarafından yapılan anonsla Çelebi Mehmet Meydanı'nda yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu.

Vatandaşlar, yiyecek, içecek, giysi, elektrikli soba, battaniye, mont, atkı, bere, eldiven gibi yardım malzemelerini zabıta ekiplerine teslim etti. Belediyenin başlattığı yardım kampanyasında AFAD, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile zabıta ekipleri de koordinasyonu sağlıyor.


ÇORUM

Çorum'un Osmancık Belediyesince de depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlatıldı.

ÇANKIRI

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada da çok sayıda vatandaştan depremden etkilenen bölgelere yardımda bulunma talebinin alındığı belirtildi.

Nakdi yardım yapmak isteyenlerin, AFAD Başkanlığına ait banka hesaplarına yardım yapılabileceği belirtilen açıklamada, "Ayni yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın (0376) 213 52 84 - (0376) 212 24 91 - 0554 969 52 84 numaralı telefonlarına ulaşabilir, ilçelerimizde de Kaymakamlıklarımızla iletişime geçebilirler." ifadesi kullanıldı.


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINCA AFET BÖLGELERİNE ULAŞTIRILACAK

İlçelerde toplanan ayni bağışların koordinasyonunun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sağlanarak afet bölgelerine ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Ayni bağışta bulunmak isteyen kurumsal firmaların ise Afet Acil Durum Başkanlığına ulaşarak ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım çalışma grubumuz ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Ayni bağış yaparken, son kullanma tarihi geçmiş veya geçmeye yakın malzeme bağışı yapılmamalıdır, ikinci el, kullanılmış malzeme bağışı yapılmamalıdır, öncelikli kabul edilecek bağışlar; eldiven, mont, bot, bere, çocuklar için mont ve kışlık giysi, tüplü katalitik soba, tüp, yatak, battaniye, powerbank, gıda kolisi (konserve), çocuk bezi, çocuk maması, kadın pedi, temizlik hijyen malzemesi."


İstanbul ilçe belediyelerinde deprem için yardım seferberliği
İstanbul ilçe belediyelerinde deprem için yardım seferberliği

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Adana, Malatya, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa illerinde de büyük hasara ve can kaybına yol açtı. Depremin ardından İstanbul’un birçok ilçe belediyelerinde yardım seferberliği başladı. Depremden zarar gören bölgelere gıda ve ihtiyaç maddesi ulaştırmalarına yönelik vatandaşlara yardım çağrısı yapıldı. Yardımlar AFAD koordinasyonunda Kızılay aracılığı ile gönderilecek. Peki İstanbul'da Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Güngören, Tuzla, Eyüp, Kadıköy, Fatih, Başakşehir, Şişli, Bağcılar, Zeytinburnu, Kağıthane, Esenler, Gaziosmanpaşa, Üsküdar ve Sultangazi’de deprem bölgelerine yardım gönderme ve toplama merkezleri neresi? Detaylar haberimizde.



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#Tokat
#Sinop
#Amasya
#Valilik
#Çorum
#Çankırı
1 saat önce
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Samsun, Tokat, Sinop, Amasya, Çorum ve Çankırı'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
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