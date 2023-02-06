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İstanbul ilçe belediyelerinde deprem için yardım seferberliği

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Adana, Malatya, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa illerinde de büyük hasara ve can kaybına yol açtı. Depremin ardından İstanbul’un birçok ilçe belediyelerinde yardım seferberliği başladı. Depremden zarar gören bölgelere gıda ve ihtiyaç maddesi ulaştırmalarına yönelik vatandaşlara yardım çağrısı yapıldı. Yardımlar AFAD koordinasyonunda Kızılay aracılığı ile gönderilecek. Peki İstanbul'da Tuzla, Eyüp, Kadıköy, Fatih, Başakşehir, Şişli, Bağcılar, Zeytinburnu, Kağıthane, Esenler, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de deprem bölgelerine yardım gönderme ve toplama merkezleri neresi? Detaylar haberimizde.

15:54 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul'da deprem bölgelerine yardım gönderme ve toplama merkezleri

İstanbul'da deprem bölgelerine yardım gönderme ve toplama merkezleri

AFAD deprem bölgesi için bağış kampanyası başlattı. İstanbul’da ilçe belediyelerinde depremde zarar gören ihtiyaç sahipleri için vatandaşlara yardım çağrısı yapıldı.

İSTANBUL'DA DEPREM BÖLGELERİNE YARDIM GÖNDERME VE TOPLAMA MERKEZLERİ NERESİ?

TUZLA

EYÜP

KADIKÖY

FATİH

BAŞAKŞEHİR

ŞİŞLİ

BAĞCILAR

ZEYTİNBURNU

KAĞITHANE


ESENLER

GAZİOSMANPAŞA

SULTANGAZİ


#İstanbul
#deprem
#AFAD
#Kızılay
#Belediye
#yardım
27 dakika önce
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İstanbul ilçe belediyelerinde deprem için yardım seferberliği
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