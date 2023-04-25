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Seçim

Bakan Kurum kentsel dönüşüm karşıtlarına seslendi: Milletinin canını düşünmeyenden milliyetçi falan olmaz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz'da konuştu. Kentsel dönüşümün can ve beka meselesi olduğunu belirten Kurum, "Milliyetçiliğin ekmeğini yiyenlerin kentsel dönüşüme karşı çıkması, milletini sevmemek demektir. Milletinin canını, yavrularımızın istikbalini düşünmeyenden milliyetçi falan olmaz, olamaz. Mesele bu kadar net ve basittir." dedi. İstanbul'da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüm projesine değinen Kurum, "İstanbul'da tek bir riskli bina bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

20:25 . 25/04/2023 Salı
AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz Ortaçeşme Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

  • Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 113 bin konutun inşasına başlandığını ifade ederek, toplamda 650 bin yeni konutla bölgedeki konut ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yılda, kriz dönemleri dahil tüm süreçlerde büyük başarılara imza attıklarını anlatan Kurum, "21 yılda büyük yatırımlar gerçekleştirdik. İstanbul'da iki yakada da gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm hedefi kapsamında İstanbul'da 1,5 milyon konutluk büyük dönüşüm ve Yarısı Bizden kampanyalarıyla riskli yapı stokunu yenileyecek,
İstanbul'da tek bir riskli bina bırakmayacağız
." diye konuştu.

Bakan Kurum, yapılacak binaların İstanbul'un dokusuna uygun, yatay mimariye sahip, sıfır atık uyumlu ve güvenli olacağını kaydetti.

Başvuru esasına dayanan dönüşüm kapsamında hızlı bir şekilde evlerin teslim edileceğini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Konutlarımızı en geç 2 yıl içerisinde hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Eğer başvuru sayısı 200 bini aşarsa hak sahiplerini noter huzurundaki kurayla belirleyeceğiz. Hedefimiz, ilk etapta birinci yılda 200 bini yerinde, 100 bini rezerv konut olmak üzere toplam 300 bin konut dönüştürmektir, hızlıca 1,5 milyon konutu bitirerek İstanbul'da dönüşümü tamamlamaktır. Bunu da sizlerle birlikte başaracağız."

Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Kurum, "Kentsel dönüşüm can meselesidir, beka meselesidir. Milliyetçiliğin ekmeğini yiyenlerin kentsel dönüşüme karşı çıkması, milletini sevmemek demektir. Milletinin canını, yavrularımızın istikbalini düşünmeyenden milliyetçi falan olmaz, olamaz. Mesele bu kadar net ve basittir." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Beykoz'da da 776 konut ve 47 dükkanın hak sahiplerine en hızlı şekilde teslim edileceğini kaydetti.

Cumhuriyetimizin en kritik seçimi 14 Mayıs'ta

Kurum, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri "Cumhuriyet'in en önemli, en kritik seçimi" olarak nitelendirerek, şunları söyledi:

"Seçime çok az kaldı. Açıkça görüyoruz ki artık saflar netleşti. Bir tarafta '
Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye
.' diyen
Cumhur İttifakımız
, diğer tarafta ise T
ürkiye'ye dair tek bir projesi olmayan Millet İttifakı
ve Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için köprüler, tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, havalimanları, millet bahçeleri, sosyal konutlar, modern üniversiteler inşa edenler var, diğer tarafta milletin gönlüne boş vaatlerle girmeye çalışanlar var; Türkiye'yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var."

Bakan Kurum, Beykoz'dan Recep Tayyip Erdoğan için rekor bir oyla destek beklediğini ifade etti.

Kurum, seçim çalışmaları kapsamındaki programlarına Beykoz ve Kavacık'ta vatandaş buluşmaları ve esnaf ziyaretleriyle devam edecek.


#Murat Kurum
#İstanbul
#Kentsel Dönüşüm
#Cumhur İttifakı
17 dakika önce
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