Bakan Kurum kentsel dönüşüm karşıtlarına seslendi: Milletinin canını düşünmeyenden milliyetçi falan olmaz

"Seçime çok az kaldı. Açıkça görüyoruz ki artık saflar netleşti. Bir tarafta '

Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye

.' diyen

Cumhur İttifakımız

, diğer tarafta ise T

ürkiye'ye dair tek bir projesi olmayan Millet İttifakı