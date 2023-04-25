Bakan Kurum kentsel dönüşüm karşıtlarına seslendi: Milletinin canını düşünmeyenden milliyetçi falan olmaz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.
Çevre ve Şehircilik Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Beykoz Ortaçeşme Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
- Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 113 bin konutun inşasına başlandığını ifade ederek, toplamda 650 bin yeni konutla bölgedeki konut ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.
Bakan Kurum, yapılacak binaların İstanbul'un dokusuna uygun, yatay mimariye sahip, sıfır atık uyumlu ve güvenli olacağını kaydetti.
Başvuru esasına dayanan dönüşüm kapsamında hızlı bir şekilde evlerin teslim edileceğini belirten Kurum, şöyle devam etti:
"Konutlarımızı en geç 2 yıl içerisinde hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Eğer başvuru sayısı 200 bini aşarsa hak sahiplerini noter huzurundaki kurayla belirleyeceğiz. Hedefimiz, ilk etapta birinci yılda 200 bini yerinde, 100 bini rezerv konut olmak üzere toplam 300 bin konut dönüştürmektir, hızlıca 1,5 milyon konutu bitirerek İstanbul'da dönüşümü tamamlamaktır. Bunu da sizlerle birlikte başaracağız."
Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Kurum, "Kentsel dönüşüm can meselesidir, beka meselesidir. Milliyetçiliğin ekmeğini yiyenlerin kentsel dönüşüme karşı çıkması, milletini sevmemek demektir. Milletinin canını, yavrularımızın istikbalini düşünmeyenden milliyetçi falan olmaz, olamaz. Mesele bu kadar net ve basittir." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, Beykoz'da da 776 konut ve 47 dükkanın hak sahiplerine en hızlı şekilde teslim edileceğini kaydetti.
Cumhuriyetimizin en kritik seçimi 14 Mayıs'ta
Kurum, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri "Cumhuriyet'in en önemli, en kritik seçimi" olarak nitelendirerek, şunları söyledi:
Bakan Kurum, Beykoz'dan Recep Tayyip Erdoğan için rekor bir oyla destek beklediğini ifade etti.
Kurum, seçim çalışmaları kapsamındaki programlarına Beykoz ve Kavacık'ta vatandaş buluşmaları ve esnaf ziyaretleriyle devam edecek.