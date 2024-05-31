Temmuz ayı yaklaştıkça zam beklentisi de artıyor. Kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaşları, 6 aylık enflasyon verilerine göre yeniden belirlenecek. Yılda iki kez yapılan 6 aylık enflasyon oranındaki artışlar, son dönemde refah payı artışları ve seyyanen zamlarla daha da yükseliyor. Memurlar ve memur emeklileri ise enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı da alacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Memurlar ne kadar enflasyon farkı alacak? İşte detaylar...