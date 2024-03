Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: Kutlu davanın bayrağını sizler üstleneceksiniz

"Bugün İstanbul'da sizlerle yüz yüze gerçekleştirdiğimiz bu programımıza canlı bağlantı ile diğer 80 ilimizdeki gençlerimizi de misafir ediyoruz. Diğer şehirlerdeki genç kardeşlerimin her birini de sevgi ile selamlıyorum. Onlar parlamentonun kapısını gençlerimize hep kapadılar ama biz o kapıyı açtık. Bizimle birlikte yeni bir dünya ülkemizde kuruldu. Güç kazanarak devam ediyor. Aramızdaki belediye başkan adaylarımıza, belediye meclis üyesi adaylarımıza ben şimdiden başarılar diliyorum. Tüm gençlerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Rabbim bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi bayrama da sağlıkla, huzurla, esenlikle erişmesini diliyorum. Bu mübarek günlerde Gazze başta olmak üzere dünyanın her neresinde yüreği kanayan, baskıya ve zulme maruz kalan bir kardeşimiz varsa Allah her birinin yardımcısı olsun. Barışın, adaletin, kardeşliğin ve dayanışmanın hakim olduğu bir dünyayı görmek inşallah hepimize nasip olur. Bunun için önce elimizdekilerin kıymetini bilecek, onlara sıkı sıkıya sarılacağız. Sonra da arzu ettiğimiz dünyanın inşası için çok çalışacağız. Ülke ve millet olarak en büyük hazinemiz olan şu İstanbul'un bu mücadelenin de öncülüğünü yapacağına yürekten inanıyorum. Gençlerimizle her buluşmamızda onlardaki aşkı, enerjiyi, coşkuyu hissediyoruz. Sizlerin dinamizmi bizleri de yeniliyor, güçlendiriyor. Bugün son 4 yıldaki 55. gençlik buluşmamızda sizlerle bir aradayız. Biz birileri gibi gençlerimiz ile sadece seçimden seçime, sadece sandık ufukta görününce bir araya gelmiyoruz"