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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile bitirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun geçen seçim programını bu akşam Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılacağı akşam namazı ile tamamlayacak.

14:55 - 30/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:07 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Yerel seçimlere sayılı saatler kaldı.


Seçim programları çerçevesinde onlarca mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programını bugün İstanbul'da sürdürüyor.


İlk olarak Arnavutköy'de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Güngören'de vatandaşlarla bir araya gelecek.


Erdoğan, akşam namazında ise Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını böylelikle noktalandırmış olacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde de Ayasofya'da akşam namazını kılarak programını sonlandırmıştı.


  • Danıştay 10. Dairesi’nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya'da ibadetin yolu açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı `hayırlı olsun` mesajıyla paylaşmıştı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020’de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Ayasofya
#Seçim
2 saat önce
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