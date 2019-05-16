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Seçim Esenyurtta 100 bin seçmen seferberliği
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2019 YEREL SEÇİMİ

Esenyurt’ta 100 bin seçmen seferberliği

AK Parti, İstanbul’da 31 Mart’ta oy vermeyen 2 milyona yakın seçmeni sandığa götürmek için 39 ilçeyi inceledi. Özellikle Esenyurt’ta 100 bin seçmenin oy kullanmadığı görüldü. Esenyurt geçersiz oylarda da 19 binle ilk sırada çıktı. AK Parti Esenyurt ve oy kullanmama oranının yüksek olduğu Küçükçekmece ile Pendik için strateji belirliyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

23 Haziran’da, oy vermeyen ve geçersiz oy kullanan iki milyon seçmeni sandığa götürmeyi hedefleyen AK Parti, İstanbul’da ilçe ilçe bu oyların röntgenini çekti. İstanbul’un 39 ilçesinde sandığa gitmeyen ve geçersiz oy kullanan seçmenin ağırlıkta olduğu yerler üzerinden çalışma yapacak olan AK Parti, ilçelerin 2014 ve 2019 seçimlerindeki oy oranlarını içeren harita hazırladı. Yapılan çalışmada oy kullanan ve kullanmayan seçmenin sayısının yanı sıra, geçerli ve geçersiz oy miktarları ve kazanan partinin verileri de ortaya koyuldu.

GEÇERSİZ OYDA DA İLK SIRADA

Buna göre, 2014 yılında en çok Küçükçekmece’de seçmen oy kullanmazken, 31 Mart seçimlerinde ise ilk sırada Esenyurt yer aldı. Esenyurt’ta 100 bin seçmen sandığa gitmezken; ikinci sırada 87 bin ile Küçükçekmece, üçüncü sırada ise 78 bin ile Pendik geldi. Sandığa giden ancak geçersiz oy kullananlar dikkate alındığında yine Esenyurt ilk sırada çıktı. 2014’te en çok geçersiz oy Ümraniye’de çıkarken, 31 Mart’ta ise Esenyurt’ta 19 bin geçersiz oy kullanıldı. Esenyurt’u Küçükçekmece ve Pendik izledi. Küçükçekmece'de 15 bin 965, Pendik'te ise 14 bin 661 oy geçersiz sayıldı.

HEMŞEHRİ DERNEKLERİ İLE YAKIN TEMAS

Geçersiz oy kullanımının en az olduğu ilçeler ise nüfus yoğunluğu dikkate alındığında Adalar ve Şile oldu. Son seçimde Adalar’da 369, Şile'de 982 geçersiz oy kullanıldı. AK Parti, Kürt seçmenin de ağırlıklı olduğu bu ilçelerde küskün seçmeni sandığa taşımak için önemli stratejiler izleyecek. En son milletvekilleri ile yapılan istişare toplantısında da bu konuya dikkat çekilirken, AK Parti yönetimi ve milletvekilleri hemşehrilerinin yoğun olduğu yerlerde seçim çalışması yapacak. Küskün seçmenin gönlünü almak için milletvekilleri İstanbul'daki hemşehri dernekleri ve STK’larla sık sık bir araya gelecek.

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NEDEN YENİLENDİ BROŞÜRÜ

  • Diğer yandan vekiller ve parti yönetimi ilçe ilçe ziyaretlerde seçimlerin neden yenilendiğini anlatırken, özel broşürler de hazırlanacak. AK Parti, bu sayede kamuoyunda vatandaşın yanlış bilgilere maruz kalmasını engellemiş olacak.


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