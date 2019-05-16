Öğrenci akbili 40 liraya indi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İstanbulluları ilgilendiren önemli kararlar alındı. AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın daha önce müjdesini verdiği indirimler hayata geçti.

Dün toplanan İBB Meclisi, önce AK Parti İBB Meclisi grubunun, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 40 lira ve 200 geçiş olarak belirlenmesi ve su fiyatlarında yüzde 46’ya varan indirim yapılması tekliflerini görüştü. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun imzasıyla yapılan teklifler mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

BAYRAMLARDA ÜCRETSİZ

İBB Meclisi ayrıca 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı boyunca kentteki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini de kabul etti. İBB Meclisi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Liseye Geçiş Sınavı (LGS), Açık Öğretim Sınavı (AÖF) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek öğrenci, memur adayları ve görevlilerin, sınav günü kentteki tüm toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz yolculuk yapmalarını da kabul etti. İBB Meclisi’nin kararıyla Su kullanımında “hanede yaşayan kişi bazlı dinamik tarifelendirme modeline” geçildi. Buna göre, hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü ‘İnsani Su Hakkı’ kapsamında ücretsiz verilecek.

SU FATURALARI DÜŞECEK

İş yerlerinde yüzde 10 olarak uygulanacak indirim, konutlarda yüzde 46’ya varan oranlarda su faturasını düşürecek. ‘İnsani Su Hakkı’ konut abonelerinin aylık tüketiminin 30 metreküplük kısmına kadar uygulanacak. İki kademeli (0-15, 16 metreküp ve üzeri) tarifeye geçilecek. Bu kapsamda; konut aboneleri içerisinde 1. kademeden faturalandırılan abone oranı yüzde 69,5 iken yeni kademelendirme ile yüzde 90 olacak şekilde faydalanma oranı genişletildi. Teklifin sahibi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik, indirimi şöyle anlattı: “4 kişilik bir aile fatura olarak 60 lira ödemişse, 41 lira ödeyecek. 6 kişilik bir aile 103 lira ödediyse önümüzde ay faturası 64,53 lira gelecek. 8 kişilik bir aile bu ay 140 lira fatura ödemişse önümüzdeki ay faturası 82,04 lira gelecek”

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Devamı gelecek

Yıldırım, Belediye meclisinin aldığı indirim kararlarını Twitter’dan yorumladı. Yıldırım “Görevde olduğu süre boyunca sözlerini yerine getirmek yerine veri çalmayla, musakka-antrikot muhabbetiyle uğraşanların sebep olduğu arızalar gideriliyor. AK Parti'nin teklifiyle 2 gün içinde hayata geçen bu yeniliklerin inşallah devamı gelecek” mesajını paylaştı.