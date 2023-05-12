İmamoğlu da montaja bel bağladı

Yedili Masa'nın ortaklarından HDP'nin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu ile kirli pazarlıkları bir bir itiraf ederken, masanın fertlerinden Meral Akşener bu iddiaların doğru olmadığını öne sürdü. "HDP ile herhangi bir pazarlık yok" diyen Akşener'in bu açıklaması HDP'li Sırrı Sakık'ın, "Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardında konuşulanları deklare et" ve HDP'li Cengiz Çandar'ın "Kılıçdaroğlu ile HDP eş başkanları Pervin Buldan ile Sancar bir mutabakat ortaya koydular" açıklamalarını akıllara getirdi.