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Seçim

İmamoğlu da montaja bel bağladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in yayınladığı videolara sarıldı. İmamoğlu, "Her gece kimin hangi filmini, kimin hangi itiraflarını dinleyeceğimizi şaşırdık" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi
04:00 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da FETÖ’nün servis ettiği kasetlere bel bağladı. Firari FETÖ’cü Cevheri Güven’in YouTube kanalında yayınladığı videolara sarılan Akşener, konuşmalarında FETÖ’cülerin iddialarına yer vermişti. Akşener’den sonra İBB Başkanı İmamoğlu da Rize’de yaptığı konuşmada “Bunlar birbirlerine öyle bir düştüler ki, her gün pandoranın kutusu açılıyor. Her gece kimin hangi filmini, kimin hangi itiraflarını dinleyeceğimizi şaşırdık” dedi.


Akşener'in mitinginde sözlerini tekrarladığı FETÖ'nün maşası Ali Yeşildağ İnce'ye kurulan kumpasın başını çekti
Akşener'in mitinginde sözlerini tekrarladığı FETÖ'nün maşası Ali Yeşildağ İnce'ye kurulan kumpasın başını çekti

FETÖ'nün cezaevinden kaçırıp iki senedir kontrol altında tuttuğu Ali Yeşildağ, firari Cevheri Güven’in iftira metinlerini yayarak seçim öncesi kirli bir provokasyona girişti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda elinde İnce'ye ait görüntüler olduğunu öne süren Ali Yeşildağ, asılsız iddialarda bulunarak İnce'ye yönelik saldırıların başını çekti. FETÖ ağzıyla konuşan Yeşildağ'ın bu açıklamaları, yalnızca destekçileri tarafından karşılık bulurken İnce'nin adaylıktan çekilmesinde rol oynadı. FETÖ'nün maşası Ali Yeşildağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Manisa’da yaptığı mitingde adını dillendirmesiyle gündeme gelmişti. Akşener, FETÖ’cülerin asılsız iddialarına sarılalarak İnce'ye itibar suikasti düzenleyen Yeşildağ'ın sözlerini tekrarlamıştı.


#Ekrem İmamoğlu
#Meral Akşener
#FETÖ
#Cevheri Güven
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