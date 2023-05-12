İmamoğlu da montaja bel bağladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da FETÖ’nün servis ettiği kasetlere bel bağladı. Firari FETÖ’cü Cevheri Güven’in YouTube kanalında yayınladığı videolara sarılan Akşener, konuşmalarında FETÖ’cülerin iddialarına yer vermişti. Akşener’den sonra İBB Başkanı İmamoğlu da Rize’de yaptığı konuşmada “Bunlar birbirlerine öyle bir düştüler ki, her gün pandoranın kutusu açılıyor. Her gece kimin hangi filmini, kimin hangi itiraflarını dinleyeceğimizi şaşırdık” dedi.