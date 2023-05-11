Akşener'in mitinginde sözlerini tekrarladığı FETÖ'nün maşası Ali Yeşildağ İnce'ye kurulan kumpasın başını çekti

Meral Akşener'in sözlerine itibar ettiği FETÖ'cü Ali Yeşildağ, Muharrem İnce'ye yönelik gerçekleşen saldırıların başını çekti.
FETÖ'cüler tarafından yurt dışına kaçırılan ve çok sayıda suç kaydı olan Ali Yeşildağ, firari FETÖ’cü Cevheri Güven’in yazdığı iftira metinlerini sosyal medyada yaymaya başlamıştı.
Yeşildağ, Muharrem İnce'nin adaylığından rahatsız olan FETÖ'nün talebi üzerine İnce'ye yönelik itibar suikastine girişti.
FETÖ'nün maşası Ali Yeşildağ Muharrem İnce'ye düzenlenen operasyonun başını çekti
Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda elinde İnce'ye ait görüntüler olduğunu öne süren Ali Yeşildağ, asılsız iddialarda bulunarak İnce'ye yönelik saldırıların başını çekti.
FETÖ ağzıyla konuşan Yeşildağ'ın bu açıklamaları, sadece destekçileri tarafından karşılık bulurken İnce'nin adaylıktan çekilmesinde rol oynadı.
İnce 'Bana itibar suikasti yapıldı' diyerek adaylıktan çekildi
İnce, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından bugün bir basın toplantısı düzenledi. CHP'nin kaset kumpasını ve para aldığı iftiralarına isyan eden İnce, kendisine itibar suikasti yapıldığını söyleyerek adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Akşener İnce'ye itibar suikasti düzenleyen Yeşildağ'ın sözlerini tekrarladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ'nün maşası Ali Yeşildağ'ın ortaya attığı iddialardan bazılarını Manisa’da yaptığı mitingde dillendirdi. FETÖ’cülerin asılsız iddialarına sarılan Akşener, şunları söyledi: