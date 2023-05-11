Akşener'in mitinginde sözlerini tekrarladığı FETÖ'nün maşası Ali Yeşildağ İnce'ye kurulan kumpasın başını çekti

"Gazeteci iftira atıyor ya da yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülerin dilinden vererek yazıyorlar. Benim böyle bir görüntüm ya da bir ses kaydım yok. Bu bir iftiradır. 'Gerçek ya da montaj fark etmez diyemezsin' çünkü gerçek değil bunu biliyorsun. 45 günde yaşadığını 45 yılda yaşamadım"