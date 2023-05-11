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Akşener'in mitinginde sözlerini tekrarladığı FETÖ'nün maşası Ali Yeşildağ İnce'ye kurulan kumpasın başını çekti

FETÖ'nün cezaevinden kaçırıp iki senedir kontrol altında tuttuğu Ali Yeşildağ, firari Cevheri Güven’in iftira metinlerini yayarak seçim öncesi kirli bir provokasyona girişti. Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda elinde İnce'ye ait görüntüler olduğunu öne süren Ali Yeşildağ, asılsız iddialarda bulunarak İnce'ye yönelik saldırıların başını çekti. FETÖ ağzıyla konuşan Yeşildağ'ın bu açıklamaları, yalnızca destekçileri tarafından karşılık bulurken İnce'nin adaylıktan çekilmesinde rol oynadı. FETÖ'nün maşası Ali Yeşildağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Manisa’da yaptığı mitingde adını dillendirmesiyle gündeme gelmişti. Akşener, FETÖ’cülerin asılsız iddialarına sarılalarak İnce'ye itibar suikasti düzenleyen Yeşildağ'ın sözlerini tekrarlamıştı.

17:20 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meral Akşener'in sözlerine itibar ettiği FETÖ'cü Ali Yeşildağ, Muharrem İnce'ye yönelik gerçekleşen saldırıların başını çekti.

Meral Akşener'in sözlerine itibar ettiği FETÖ'cü Ali Yeşildağ, Muharrem İnce'ye yönelik gerçekleşen saldırıların başını çekti.

FETÖ'cüler tarafından yurt dışına kaçırılan ve çok sayıda suç kaydı olan Ali Yeşildağ, firari FETÖ’cü Cevheri Güven’in yazdığı iftira metinlerini sosyal medyada yaymaya başlamıştı.

Yeşildağ, Muharrem İnce'nin adaylığından rahatsız olan FETÖ'nün talebi üzerine İnce'ye yönelik itibar suikastine girişti.

FETÖ'nün maşası Ali Yeşildağ Muharrem İnce'ye düzenlenen operasyonun başını çekti

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda elinde İnce'ye ait görüntüler olduğunu öne süren Ali Yeşildağ, asılsız iddialarda bulunarak İnce'ye yönelik saldırıların başını çekti.

FETÖ ağzıyla konuşan Yeşildağ'ın bu açıklamaları, sadece destekçileri tarafından karşılık bulurken İnce'nin adaylıktan çekilmesinde rol oynadı.

İnce 'Bana itibar suikasti yapıldı' diyerek adaylıktan çekildi

İnce, hakkında ortaya atılan iddiaların ardından bugün bir basın toplantısı düzenledi. CHP'nin kaset kumpasını ve para aldığı iftiralarına isyan eden İnce, kendisine itibar suikasti yapıldığını söyleyerek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İnce,
"Gazeteci iftira atıyor ya da yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülerin dilinden vererek yazıyorlar. Benim böyle bir görüntüm ya da bir ses kaydım yok. Bu bir iftiradır. 'Gerçek ya da montaj fark etmez diyemezsin' çünkü gerçek değil bunu biliyorsun. 45 günde yaşadığını 45 yılda yaşamadım"
dedi.

Akşener İnce'ye itibar suikasti düzenleyen Yeşildağ'ın sözlerini tekrarladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ'nün maşası Ali Yeşildağ'ın ortaya attığı iddialardan bazılarını Manisa’da yaptığı mitingde dillendirdi. FETÖ’cülerin asılsız iddialarına sarılan Akşener, şunları söyledi:

"Buradan bir arkadaş ‘Muhammet Yakut’ dedi. Şimdi bir de Ali Yeşildağ var. (..) Antalya Havalimanı 3 milyar avroya bir kankaya veriliyor. İşletmenin satışı. Başka bir firma 5 milyar avro veriyor ama onun dosyasından evrak çalınıyor, öbürüne 3 milyar avroya veriliyor. Ali Yeşildağ 1 milyar dolarcığın, onun deyimiyle Tayyip abi tarafından alındığını söylüyor.”



Erzurum’daki provokasyon Millet İttifakı'nın umutlarını artırdı: FETÖ bağlantılı olayların ardından seçimi ilk turda alacaklarını savundular
Erzurum’daki provokasyon Millet İttifakı'nın umutlarını artırdı: FETÖ bağlantılı olayların ardından seçimi ilk turda alacaklarını savundular

Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitinginde çıkan olaylarda, otobüsü taşlayanlardan birinin FETÖ’den işlem gören Muhammet Akif K. olduğu tespit edilmişti. Firari FETÖ'cüler, her fırsatta KHK’lılara göreve dönüş sözü veren Kılıçdaroğlu'na destek olurken örgütle bağı ortaya çıkan Muhammet Akif K.,’nın olaylarda başrolde olması, provokasyondaki FETÖ izini gözler önüne serdi. Erzurum'da çıkan olaylardan memnun olduğu anlaşılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında "Ben birinci turda kazanacağımıza inanıyorum. Erzurum'dan sonra bu böyle olacak" açıklamasında bulundu. İYİ Partili Kevser Ofluoğlu da benzer bir çıkış yaparak "Dünkü olay birinci turda bu seçimi almamızı daha da garanti haline getirdi." demişti.


#Muharrem İnce
#Meral Akşener
#FETÖ
#Ali Yeşildağ
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