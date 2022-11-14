Özgün Asım Safitürkten sonra Mehmet Zeki Sekin de hayatını kaybetti
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Asım Safitürk’ten sonra Mehmet Zeki Sekin de hayatını kaybetti

İzmir'de teröristlerce şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin hayatını kaybetti. Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu. Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk de 13 Eylül’de vefat etmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin vefat mı etti, hastalığı neydi? Mehmet Zeki Sekin kimdir kaç yaşındaydı?
Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin

Şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi'ne saldıran bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren ve teröristleri etkisiz hale getiren polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü.

2 yıl önce evinde bulunduğu esnada felç geçiren Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, 2 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşıyordu.

Mehmet Zeki Sekin
Mehmet Zeki Sekin

Tekrar rahatsızlanması sonucu Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Zeki Sekin, yaklaşık 1 ay önce Ankara’ya sevk edildi.

Ankara’da tedavisi süren Zeki Sekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Süleyman Soylu'dan başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sekin için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.

Soylu, "Cesaret timsali şehidimiz Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki amcamız, can emanetini sahibine teslim etti. Rabbim, evladıyla cennette buluşmayı nasip eylesin. Başımız sağ olsun" dedi.

Asım Safitürk
Asım Safitürk

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk (80) de 13 Eylül'de vefat etmişti.

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