Özgün Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi F grubu 4. hafta maçında Shakhtar Donetsk Pepsi Arena (Polonya Ordusu Stadyumu)’da Real Madrid’i ağırlayacak. Grupta 9 puanla lider olan Real Madrid bu maçını da kazanarak puanını 12’ye çıkarmak istiyor. 4 puanla 2. sırada yer alan Shakhtar Donetsk içinse hedef mutlak galibiyet. Peki Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Shakhtar Donetsk Real Madrid

Şampiyonlar Ligi F grubu 4. hafta heyecanı bu akşam Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçıyla devam edecek. Real Madrid hem şampiyonlar ligi hem de İspanya La Liga’da bu sezon yenilgi yüzü görmedi. Shakhtar Donetsk zorlu rakibi karşısında 3 puan alıp grupta derin bir nefes almak istiyor.

SHAKHTAR DONETSK - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı saat 22:00’da başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.

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