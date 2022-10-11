Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi F grubu 4. hafta heyecanı bu akşam Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçıyla devam edecek. Real Madrid hem şampiyonlar ligi hem de İspanya La Liga’da bu sezon yenilgi yüzü görmedi. Shakhtar Donetsk zorlu rakibi karşısında 3 puan alıp grupta derin bir nefes almak istiyor.

SHAKHTAR DONETSK - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı saat 22:00’da başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.