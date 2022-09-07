Spor ÖZET | Celtic 0-3 Real Madrid
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ÖZET | Celtic 0-3 Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başladı. F Grubu'nda Real Madrid deplasmanda Celtic'i 3-0 mağlup ve Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. İlk yarı golsüz geçerken Real Madrid, ikinci yarıda açıldı. Şampiyonlar Ligi maçları ve Celtic-Real Madrid maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi Maçları Özet: Celtic-Real Madrid 3-0 maç özeti ve golleri izle
Real Madrid'li futbolcuların gol sevinçleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyon olma başarısı gösteren Real Madrid, F Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya ekibi Celtic'e konuk oldu.

Real Madrid ikinci yarı açıldı

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İspanyol ekibi, 56'ncı dakikada Vinicius Junior, 60'ıncı dakikada Luka Modric ve 77'nci dakikada Eden Hazard'ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

  • Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grup maçlarına galibiyetle başlamış oldu.

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