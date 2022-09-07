ÖZET | Celtic 0-3 Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyon olma başarısı gösteren Real Madrid, F Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya ekibi Celtic'e konuk oldu.
Real Madrid ikinci yarı açıldı
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi. İspanyol ekibi, 56'ncı dakikada Vinicius Junior, 60'ıncı dakikada Luka Modric ve 77'nci dakikada Eden Hazard'ın attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
- Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Şampiyonlar Ligi grup maçlarına galibiyetle başlamış oldu.
Şampiyonlar Ligi Maçları: Celtic-Real Madrid maç özeti