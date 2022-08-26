Benzine zam var mı? 26 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorin güncel fiyatları arama motoru üzerinden sıklıkla arattırılıyor. Küresel gelişmelerin etkisi bil hassa da Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarındaki artış sürerken, benzin ve motorin fiyatları da değişiklik göstermekte. Benzin fiyatı bugün ne kadar? Motorin litre fiyatı anlık ne kadar? İşte zamlı ya da indirimli güncel akaryakıt fiyatları...

Motorin güncel fiyatı 26 Ağustos 2022

Dolar kurundaki ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış pompa fiyatına yansımaya devam ediyor. Dün yapılan 95 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 87 kuruş daha zam geldi. Böylece motorinin ortalama litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 26.91 liraya yükseldi.

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Benzine zam geldi mi?

Araç sahipleri motorin fiyatlarının yanında diğer taraftan da benzine zam ya da indirim gelip gelmediğini araştırıyor. Benzine bugün zam gelmezken ortalama litre fiyatı 21.16 lirada kaldı.