Özgün Bugün kimin maçı var? 26 Ağustos 2022 Cuma maç programı
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Bugün kimin maçı var? 26 Ağustos 2022 Cuma maç programı

26 Ağustos Cuma günü başta olmak üzere bu haftanın maçları futbolseverlerce araştırılıyor. Süper Lig başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Futbol dolu bir hafta geçirmek isteyen spor severler Süper Lig'de haftanın programını bugün ve hafta sonu hangi liglerde maçların oynanacağını merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bu hafta sonu hangi maçlar oynanacak? İşte 26 Ağustos 2022 Cuma Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var hangi maçlar var, maç saatleri: 26 Ağustos 2022 Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A
Bugün kimin maçı var hangi maçlar var, maç saatleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye’yi Fenerbahçe ve Trabzonspor temsil edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kura çekimine üçüncü torbadan katılırken Trabzonspor ise dördüncü torbada yer alacak. Süper Lig’de ise 4. haftanın heyecanı söz konusu. Futbolseverler ise günün maçlarını merak ediyor. İşte Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.

Bugün hangi maçlar kimin maçı var? (26 Ağustos Cuma)

19.30 Monza-Udinese S Sport 2

21.00 Gaziantep-Antalyaspor beIN Sports 1

21.00 Eyüpspor-Y.Malatyaspor TRT Spor

21.00 Girona-Celta Vigo S Sport

21.45 Lazio-Inter S Sport 2

23.00 Real Betis-Osasuna S Sport

Yarın 27 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var?

17.00 Manisa-Denizlispor TRT Spor

18.30 Elche-Real Sociedad S Sport

19.15 Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor

19.15 Karagümrük-Ankaragücü beIN Sports 1

19.30 Juventus-Roma S Sport 2

20.30 Rayo Vallecano-Mallorca S Sport

21.45 Alanyaspor-İstanbulspor beIN Sports 2

21.45 Adana Demirspor-Ümraniyespor beIN Sports 1

21.45 Boluspor-Altınordu TRT Spor

23.00 Almeria-Sevilla S Sport

28 Ağustos Pazar günü kimin maçı var?

17.00 Bodrumspor-Adanaspor beIN Max 2

17.00 Bandırmaspor-Göztepe TRT Spor

18.30 Getafe-Villarreal S Sport

19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor TRT Spor

19.15 Kasımpaşa-Hatayspor beIN Sports 1

19.15 Kayserispor-Giresunspor beIN Sports 2

19.30 Verona-Atalanta S Sport 2

20.30 Barcelona-Valladolid S Sport

21.45 Fiorentina-Napoli S Sport 2

21.45 Trabzonspor-Galatasaray beIN Sports 1

21.45 Altay-Keçiörengücü TRT Spor

23.00 Espanyol-Real Madrid S Sport

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