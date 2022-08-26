Bugün kimin maçı var? 26 Ağustos 2022 Cuma maç programı 26 Ağustos Cuma günü başta olmak üzere bu haftanın maçları futbolseverlerce araştırılıyor. Süper Lig başta olmak üzere Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Futbol dolu bir hafta geçirmek isteyen spor severler Süper Lig'de haftanın programını bugün ve hafta sonu hangi liglerde maçların oynanacağını merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var? Bu hafta sonu hangi maçlar oynanacak? İşte 26 Ağustos 2022 Cuma Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…

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