Bugün kimin maçı var? 26 Ağustos 2022 Cuma maç programı

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye’yi Fenerbahçe ve Trabzonspor temsil edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kura çekimine üçüncü torbadan katılırken Trabzonspor ise dördüncü torbada yer alacak. Süper Lig’de ise 4. haftanın heyecanı söz konusu. Futbolseverler ise günün maçlarını merak ediyor. İşte Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.
Bugün hangi maçlar kimin maçı var? (26 Ağustos Cuma)
19.30 Monza-Udinese S Sport 2
21.00 Gaziantep-Antalyaspor beIN Sports 1
21.00 Eyüpspor-Y.Malatyaspor TRT Spor
21.00 Girona-Celta Vigo S Sport
21.45 Lazio-Inter S Sport 2
23.00 Real Betis-Osasuna S Sport
Yarın 27 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var?
17.00 Manisa-Denizlispor TRT Spor
18.30 Elche-Real Sociedad S Sport
19.15 Erzurumspor-Samsunspor TRT Spor
19.15 Karagümrük-Ankaragücü beIN Sports 1
19.30 Juventus-Roma S Sport 2
20.30 Rayo Vallecano-Mallorca S Sport
21.45 Alanyaspor-İstanbulspor beIN Sports 2
21.45 Adana Demirspor-Ümraniyespor beIN Sports 1
21.45 Boluspor-Altınordu TRT Spor
23.00 Almeria-Sevilla S Sport
28 Ağustos Pazar günü kimin maçı var?
17.00 Bodrumspor-Adanaspor beIN Max 2
17.00 Bandırmaspor-Göztepe TRT Spor
18.30 Getafe-Villarreal S Sport
19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor TRT Spor
19.15 Kasımpaşa-Hatayspor beIN Sports 1
19.15 Kayserispor-Giresunspor beIN Sports 2
19.30 Verona-Atalanta S Sport 2
20.30 Barcelona-Valladolid S Sport
21.45 Fiorentina-Napoli S Sport 2
21.45 Trabzonspor-Galatasaray beIN Sports 1
21.45 Altay-Keçiörengücü TRT Spor
23.00 Espanyol-Real Madrid S Sport