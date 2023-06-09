İki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti yapan ve irili ufaklı sokak çeteleri ile suç örgütlerine silah satan bir şebeke çökertildi. 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, suikast silahından ağır makinalı tüfeğe, uzun namlulu otomatik silahtan tabancalara kadar çok sayıda silah ele geçirildi. İşte detaylar.