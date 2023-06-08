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Çetelere silah satan şebeke çökertildi: 12 gözaltı

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti yapan ve irili ufaklı sokak çeteleri ile suç örgütlerine silah satan bir şebeke çökertildi. 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, suikast silahından ağır makinalı tüfeğe, uzun namlulu otomatik silahtan tabancalara kadar çok sayıda silah ele geçirildi. İşte detaylar.

11:27 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul'da çetelere silah satan şebeke çökertildi

İstanbul'da çetelere silah satan şebeke çökertildi

’da yasa dışı silah ticareti yapan bir şebekeyi tespit eden İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli bir çalışma gerçekleştirdi. 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, suikast silahından ağır makinalı tüfeğe, uzun namlulu otomatik silahtan tabancalara kadar çok sayıda silah ele geçirildi.

SUİKAST SİLAHLARI VE AĞIR MAKİNELİ TÜFEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen silah atölyelerine, çeşitli adreslere ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yasadışı silah ticareti yapan bu kişilerin ikamet adresleri, araçları ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 ağır makinalı otomatik silah, 3 uzun namlulu otomatik tüfek, 6 kısa namlulu otomatik tabanca, bir kısmı kurusıkıdan bozma 52 ruhsatsız tabanca, 1 araç kumandası görünümlü suikast tabancası, bir pompalı tüfek, bu silahlara ait 110 şarjör ve çeşitli çapta 95 mermi ele geçirildi.

Silah kaçakçılarının 5’i tutuklandı

Yakalanan 12 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Silah kaçakçıları, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin 5’i tutuklanarak cezaevine konuldu, 7 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.



#İstanbul
#Organize Suçlarla Mücadele
#kaçak silah
#örgüt
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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