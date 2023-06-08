’da yasa dışı silah ticareti yapan bir şebekeyi tespit eden İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli bir çalışma gerçekleştirdi. 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, suikast silahından ağır makinalı tüfeğe, uzun namlulu otomatik silahtan tabancalara kadar çok sayıda silah ele geçirildi.