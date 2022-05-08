Memur-Sen başkanından "ek gösterge" açıklaması

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarda bulundu. İki toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Al Yalçın, üçüncü toplantı için gün saydıklarını belirtti. İşte, 3600 ek gösterge hakkındaki açıklamaları...

"KAMU İŞVEREN TARAFI BİZE BİR ÖNERİ GETİRECEK"

Elazığ'da sendika şubesi tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı'nda konuşan Ali Yalçın;

"Ek gösterge komisyonu çalışıyor; iki toplantı yaptık, üçüncü toplantı için gün sayıyoruz. Kamu işveren tarafı bize bir öneri getirecek ve onun üzerinden tartışmamız devam edecek" açıklamalarını dile getirdi.

"Biri ek gösterge düzenlemesi diğeri de sözleşmeliler düzenlemesi. Bu 2'sini de 6'ncı dönem toplu sözleşmede ödevlendirdik; 2022 yılı içinde yetkili konfederasyonla komisyon kurularak çalışacak ve yasalaşmak üzere siyasete teslim edilecek. Bu konuda ek gösterge komisyonu çalışıyor, 2 toplantı yaptık 3. toplantı için gün sayıyoruz."

"3600 ek göstergeyi yukarıdan aşağı doğru bir omurga sistemi gibi düzenlerseniz ki buna göre yapıldı. Görev sorumluluk ve pozisyon boyutuyla ek gösterge sistemi anlamlandırılmış ve takvimlendirilmiş durumda. 3600'ün altında kalanların tazminat oranlarını biraz yukarı doğru çektiğiniz zaman o da amacına ulaşmış olur"

"EK GÖSTERGE KOMİSYONU ÇALIŞIYOR"

"Çünkü buradaki esas maksat şu, çalışırken katkısı olacağından değil emekli olduğunda maaşı ve ikramiyesi artsın beklentisinden kaynaklı millet ek gösterge istiyor. Onun için bunların tamamını paylaştık. Yardımcı hizmetler sınıfını da ek gösterge sisteminin içine çekin, diyerek bu konuda önerilerimizi sunduk. Şimdi kamu işveren tarafı bize bir öneri getirecek ve onun üzerinden tartışmamız devam edecek."