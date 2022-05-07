Chelsea'nin yeni sahibi kim?

Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya ve Rus oligarklarına karşı birçok yaptırım kararı alınıp uygulanmıştı. Bunlardan biri olan Chelsea'nın sahibi Abromoviç, İngiltere Premier Lig kulübü Chelsea'yı, 4,25 milyar sterlin karşılığında sattı. Peki, Chelsea'yı satın alan kim?

CHELSEA'NIN YENİ SAHİBİ

Abramoviç'ten sonra Chelsea'nin yeni sahibi Amerikalı iş insanı Todd Boehly oldu.

CHELSEA KAÇ MİLYONA, NE KADARA SATILDI?

Chelsea rekor bir fiyata satıldı. ABD'li iş insanı Chelsea için Abramoviç ile 4.67 milyar euro (73.5 milyar TL) ile anlaştı.

KULÜBÜN MENFAATİ İÇİN SATACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Premier Lig devi Chelsea'nin Rus milyarder sahibi Roman Abramovich kulübü satmaya karar verdiğini açıklamıştı. Chelsea'den yapılan açıklamada Roman Abramovich, yaşananlar nedeniyle kulübün çıkarlarını düşünerek bu kararı aldığını dile getirdi. Rus milyarder ayrıca kulübün satışından elde edilecek tüm net gelirin bağışlanacağı bir hayır vakfının kurulacağı ve vakfın Ukrayna'daki savaştan etkilenenler için hizmet sağlayacağı belirtildi. Kulüpten bu şekilde ayrılmanın kendisini üzdüğünü belirten Abramovich, kulübün menfaatine olduğuna inandığı için bu kararı verdiğini sözlerine ekledi.

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TODD BOEHLY KİMDİR?

Todd Boehly Amerikalı bir iş adamı, yatırımcı ve hayırseverdir. Greenwich, Connecticut merkezli bir holding şirketi olan Eldridge Industries'in kurucu ortağı, başkanı, CEO'su ve kontrol üyesidir. Ekim 2021 itibariyle, Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin geçici CEO'su.

Büyükanne ve büyükbabası Almanya'dan göç eden Boehly, Maryland, Bethesda'daki Landon Okulu'na devam etti ve 1991'de mezun oldu. I.A.C.'yi kazanan okulun güreş takımının bir üyesiydi.

1996 yılında College of William & Mary'den Finans alanında B.B.A ile mezun oldu. Ayrıca London School of Economics'te okudu. London School of Economics'teyken Boehly, finans alanında deneyim kazanmak için Citibank'ta ve ardından CS First Boston'da çalışmaya başladı.

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SPOR Abramovich'in satın alacağı kulübü İngilizler açıkladı