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Spor Abramovichin satın alacağı kulübü İngilizler açıkladı
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Abramovich'in satın alacağı kulübü İngilizler açıkladı

Göztepe'yi satın alacağı iddiaları yalanlanan Rus milyarder Roman Abramovich'in İspanyol ekibi Valencia için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abramovichin satın alacağı kulübü İngilizler açıkladı
Roman Abramovich

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Putin'e yakınlığı nedeniyle İngiltere'de yaptırımlara maruz kalan Roman Abramovich'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bir süredir yeni bir futbol kulübü satın alacağı konuşulan Rus iş insanının La Liga'nın köklü takımlarından Valencia'ya talip olduğu bildirildi.

İngiliz basınından Mirror'ın aktardığı haberde, Roman Abramovich'in Valencia'yı satın almak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Abramovich'in adı daha önce Göztepe ile anılmış ancak sarı-kırmızılı kulüp bu iddiayı yalanlamıştı.

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