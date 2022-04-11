Abramovich'in satın alacağı kulübü İngilizler açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Putin'e yakınlığı nedeniyle İngiltere'de yaptırımlara maruz kalan Roman Abramovich'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bir süredir yeni bir futbol kulübü satın alacağı konuşulan Rus iş insanının La Liga'nın köklü takımlarından Valencia'ya talip olduğu bildirildi.

İngiliz basınından Mirror'ın aktardığı haberde, Roman Abramovich'in Valencia'yı satın almak için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Abramovich'in adı daha önce Göztepe ile anılmış ancak sarı-kırmızılı kulüp bu iddiayı yalanlamıştı.

🚨Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, Premier Lig yönetimi tarafından İngiliz kulübünün yöneticiliğinden men edildi. pic.twitter.com/hXiVE7Zz4w REKLAM March 12, 2022