Göztepe'nin devri için yeni iddia

Süper Lig'e veda etmeye hazırlanan Göztepe'de kulüp hisselerinin çoğunu elinde bulundurup önceki hafta 8 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden istifa eden Mehmet Sepil'in kulübü kime devredeceği merak konusu olmayı sürdürüyor.

Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen ve Fenerbahçeli eski yönetici Hulusi Belgü'nün talip olduğu Göztepe için İzmir'de faaliyet gösteren bir inşaat firması da tekrar gündeme geldi.

Göztepe'yi devralmak için iş insanı Alim Emiroğlu'nun da kolları sıvadığı belirtilirken görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

TFF 3'üncü Lig ekibi Kuşadasıspor'un da başkanı olan Emiroğlu'nun VİVEN Bornova FK takımının da başında yer aldığı ve futbola ciddi yatırımlar yaptığı kaydedildi.

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