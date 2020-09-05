TRANSFER

Aaron Lennon Kayserispor'da ne kadar kazanacak?

Kayserispor'un flaş transferi Lennon'ın maaşı belli oldu

Kayserispor'un İngiliz futbolcu Aaron Lennon'ı transfer etmesi büyük ses getirdi. Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı kulüpten alacağı yıllık ücret de ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Lennon'ın transferini bu fotoğrafla duyurmuştu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Lennon'ın transferini bu fotoğrafla duyurmuştu.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda başarılı bir dönem geçirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor’un kadrosuna dahil ettiği 33 yaşındaki Aaron Lennon’a ne kadar ücret ödeneceği öğrenildi.

600 bin euro artı bonus

Sarı-kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki futbolcuya yıllık olarak 600 bin evro net maaş verecek ayrıca 300 bin euro da bonus ödemesi yapacak.

Kayserispor’un 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı kanat oyuncusuna ekstra prim ödemesi de gerçekleştirilecek. Futbolcunun menajerine ne kadar ödeme yapılacağı ise açıklanmadı.

Lennon resmi sözleşmeye imzayı attı.
Lennon resmi sözleşmeye imzayı attı.

Beşiktaş'a Süper Lig'den sağ bek: Görüşmeler başladı
Beşiktaş'a Süper Lig'den sağ bek: Görüşmeler başladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Portekizli sağ bek oyuncusu Miguel Lopes’i gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesi bir yıl daha bulunan 33 yaşındaki tecrübeli savunmacı için transfer girişimine başladı.Geçtiğimiz günlerde Bernard Mensah’ı kadrosuna katan siyah beyazlı ekip, Lopes için de sarı kırmızılı kulüp ile temasa geçip resmi teklifte bulunup transferi gerçekleştirmek istiyor."Transfer döneminde her şey olur"Geçen sezon Hes Kablo Kayserispor takımının ikinci kaptanı olarak görev yapan Miguel Lopes, "Şu an için Kayserispor’un futbolcusuyum. Ancak transfer döneminde ne gibi gelişmeler olur bilemeyiz. Sürpriz gelişmeler hayatın her bölümünde olabilir" dedi.Francisco Montero neden gözlük takıyor? İşte nedeniN'Sakala söz verdi: Beşiktaş şampiyon olursa ne yapacağını açıkladı

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