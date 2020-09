Kayserispor'un flaş transferi Lennon'ın maaşı belli oldu

Süper Lig 2020-2021 sezonunda başarılı bir dönem geçirmek isteyen Hes Kablo Kayserispor’un kadrosuna dahil ettiği 33 yaşındaki Aaron Lennon’a ne kadar ücret ödeneceği öğrenildi.

600 bin euro artı bonus

Sarı-kırmızılı kulüp, 33 yaşındaki futbolcuya yıllık olarak 600 bin evro net maaş verecek ayrıca 300 bin euro da bonus ödemesi yapacak.

Kayserispor’un 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı kanat oyuncusuna ekstra prim ödemesi de gerçekleştirilecek. Futbolcunun menajerine ne kadar ödeme yapılacağı ise açıklanmadı.