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Spor

Abdullah Avcı: Avrupa bizim için bir hedef

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Trabzonspor deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Üçüncü olmak kulübe ekonomik olarak katkı sağlar. Avrupa bizim için bir hedef" ifadelerini kullandı.

19:31 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Teknik direktör Abdullah Avcı
Teknik direktör Abdullah Avcı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Abdullah Avcı'nın açıklamaları:
'Kulübü borçlandırabilir miydik'

"Devre arası itibarıyla 4 transfer yapabilir miydik? Evet yapabilirdik. Kulübü borçlandırabilir miydik? Evet borçlandırabilirdik. Gerçek olmayan hayal satabilir miydik? Evet satabilirdik"


'Doğruları yapmaya devam edeceğim'

"Gerçekçi ve samimi bir adamım. Gerçekleri söylemek gerekiyor. Bugün her konuştuğumuz şey sonrasında bize dönebiliyor. Trabzon enerjisi yüksek bir şehir. Bunu senelerce kanıtlamış ve kupalar kazanmış. Tarihinde iyi şeyler yapmış bir kulüp. Ben de bunu en iyi şekilde organize etmeye çalışıyorum. Ben futbol ve kurum için bildiklerimin doğrularını yapmaya devam edeceğim"


'Avrupa bizim için bir hedef'

"Üçüncü olmak kulübe ekonomik olarak katkı sağlar. Avrupa bizim için bir hedef. 4 takımı geçiyorsun, 2 takımı geçemeyince mi başarısız oluyorsun"




#Abdullah Avcı
#Trabzonspor
#Pendikspor
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