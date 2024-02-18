Abdullah Avcı: Avrupa bizim için bir hedef

"Gerçekçi ve samimi bir adamım. Gerçekleri söylemek gerekiyor. Bugün her konuştuğumuz şey sonrasında bize dönebiliyor. Trabzon enerjisi yüksek bir şehir. Bunu senelerce kanıtlamış ve kupalar kazanmış. Tarihinde iyi şeyler yapmış bir kulüp. Ben de bunu en iyi şekilde organize etmeye çalışıyorum. Ben futbol ve kurum için bildiklerimin doğrularını yapmaya devam edeceğim"