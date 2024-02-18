Abdullah Avcı: Avrupa bizim için bir hedef

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 26. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Galibiyetin ardından teknik direktör Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Devre arası itibarıyla 4 transfer yapabilir miydik? Evet yapabilirdik. Kulübü borçlandırabilir miydik? Evet borçlandırabilirdik. Gerçek olmayan hayal satabilir miydik? Evet satabilirdik"
"Gerçekçi ve samimi bir adamım. Gerçekleri söylemek gerekiyor. Bugün her konuştuğumuz şey sonrasında bize dönebiliyor. Trabzon enerjisi yüksek bir şehir. Bunu senelerce kanıtlamış ve kupalar kazanmış. Tarihinde iyi şeyler yapmış bir kulüp. Ben de bunu en iyi şekilde organize etmeye çalışıyorum. Ben futbol ve kurum için bildiklerimin doğrularını yapmaya devam edeceğim"
"Üçüncü olmak kulübe ekonomik olarak katkı sağlar. Avrupa bizim için bir hedef. 4 takımı geçiyorsun, 2 takımı geçemeyince mi başarısız oluyorsun"