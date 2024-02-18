Süper Lig'in 26. haftasında Pendikspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi bordo mavili takım 2-0 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Trezeguet ve 80. dakikada Enis Destan kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 43'e yükseltti. Pendikspor ise 26 puanda kaldı. Gelecek hafta Trabzonspor evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. Pendikspor ise deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak.