Spor Abdullah Avcı Pes etmek yok, tekrar kafamızı kaldıracağız
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Abdullah Avcı: Pes etmek yok, tekrar kafamızı kaldıracağız

Alanyaspor’a yenilen Trabzonspor’da kaybedilen 3 puanın üzüntüsü yaşanırken, teknik direktör Abdullah Avcı, soyunma odasında futbolcularına moral verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, 'Trabzonspor her zaman yarışın içinde olan bir takımdır. Pes etmek yok. Tekrar kafamızı kaldıracağız' ifadelerini kullandı.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Trabzonspor ligde 4. sırada yer alıyor.
Trabzonspor ligde 4. sırada yer alıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-1 mağlup oldukları Alanyaspor maçından önemli dersler çıkarttıklarını belirterek, daha çok çalışarak yollarına devam edeceklerini söyledi.

"Neleri eksik yaptık onları düşüneceğiz"

Maçtan sonra soyunma odasında futbolculara yönelik bir konuşma yapan Avcı, her hafta üzerine koyarak devam etmek zorunda olduklarını belirterek, “Geldiğim günden itibaren nefes nefese her hafta hep bir koşuşturma halinde olduk. Başladığımız noktadan bugün geldiğimiz noktaya gelişimiz kolay olmadı. Kazanıp yukarıya bir adım daha yaklaşmak, ondan sonra tekrar devam edebilmek amacındaydık. Oyun içinde bunlar var. Biz her maçtan dersler çıkarıyoruz, onları cebimize koyacağız. Neleri eksik yaptık onları düşüneceğiz” dedi.

  • "Pes etmeyeceğiz"
  • Kadro derinliği konusunda da sıkıntıları olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, “Aynı oyuncu grubu üzerinden devam ediyoruz. Sıkıştırılmış maç trafiği bizde önemli sıkıntılar yaşattı. Belli bir plan üzerinden oynamaya çalışıyoruz ve oyun planından çıktığınızda oyun sizi cezalandırıyor. Bununla yaşayamayız. Buradan çıkacağız. Eksiklerimizi gidermek için çok çalışıp daha iyi skorlar yaparak yolumuza devam etmemiz lazım. Trabzonspor, her zaman yarışın içinde yer alan bir takımdır ve öyle de olacaktır. Pes etmek yok. Tekrar kafamızı kaldıracağız. Yakalayabileceğimiz maksimum nokta nereyse oraya kazanarak devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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