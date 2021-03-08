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Trabzonspor evinde Fenerbahçe'den sonra Alanyaspor'a da kaybetti

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Bordo mavililer, rakibine 3-1 mağlup oldu. Alanyaspor 4 maç sonra Süper Lig'de galibiyet aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alanyaspor
Alanyaspor

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Bordo mavililer, rakibine 3-1 mağlup oldu. Alanyaspor 4 maç sonra Süper Lig'de galibiyet aldı.

Maçtan dakikalar;

10. dakikada ceza sahası dışından Salih Uçan’ın vuruşunda Uğurcan Çakır’ın parmaklarının ucuyla dokunduğu top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

21. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Serkan’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

32. dakikada Nwakaeme’nin uzak mesafeden şutu üstten auta çıktı.

37. dakikada ceza sahası yayı üzerinde Afobe’nin kafa ile indirdiği topa bekletmeden vuran Bakasetas’ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

50’nci dakikada Edgar’ın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği aşırtma şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

51’inci dakikada Ekuban’ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Serkan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

64’üncü dakikada Berat’ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut üstten auta gitti.

GOL!

  • 66’ncı dakikada Efecan’ın sağ kanattan ortasında Ceyhun’un altıpasın içerisinden kafayla arka direğe indirdiği topu Mustafa uygun pozisyonda kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu: 0-1.

GOL!

  • 73’üncü dakikada orta sahadan savunmanın çıkarken kaptırdığı topla orta sahadan ceza sahasına kadar inen Davidson’un sol çaprazdan kaleye gönderdiği yerden şut ağlara gitti: 0-2.

77’nci dakikada Nwakaeme’nn ceza sahası içerisinde kaleye gönderdiği top savunmada Berkan’ın eline çarptı. VAR’dan gelen uyarıyla hakem Serkan Tokat pozisyonu izledikten sonra penaltı kararına hükmetti.

GOL!

  • 80’inci dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas kaleci Serkan’ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

GOL!

  • 90+8'inci dakikada ceza sahası içerisinde sol kanattan Moubandje’nin ortasında bir anda bomboş kalan Davidson’un sağ çaprazdan gelişine kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşma 3-1 Aytemiz Alanyaspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.

Vitor Hugo cezalı duruma düştü

  • Trabzonspor’da üç sarı kart ile ceza sınırında yer alan savunma oyuncusu Vitor Hugo, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının uzatma bölümünde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Hugo, 30’uncu haftadaki Erzurumspor mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Afobe 16, Baker 4 maç sonra ilk 11'de

  • Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer alan Benik Afobe, 16 hafta sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Orta saha oyuncusu Lewis Baker da 4 maç aradan sonra ilk 11’de forma şansı buldu. Öte yandan, Trabzonsporlu bir grup taraftar, maç öncesi bordo-mavili takımın otobüsünün geçiş güzergahında meşale yakıp, tezahüratlar yaptı. Aytemiz Alanyaspor'da ise kaleci Jose Marafona, savunmada Steven Caulker, forvette de Khouma Babacar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken, Davidson ise yedek soyunduruldu.


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