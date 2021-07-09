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Adana Demirspor transfere doymuyor: Balotelli'nin ardından bir dünya yıldızı daha geliyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Belhanda ve Balotelli'nin ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak istiyor. Mavi lacivetliler son olarak Arsenal forması giyen David Luiz'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspordan David Luiz atağı
Adana Demirspor, Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, yaptığı transferlerle de gündeme gelmeye devam ediyor. Boşta olan futbolculardan Younes Belhanda ve Mario Balotelli'yi kadrosuna katan mavi lacivertliler, şimdi de bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre Adana Demirspor, Arsenal'dan ayrılan ve şu anda boşta olan David Luiz'i kadrosuna katmak istiyor. Süper Lig'in yeni ekibi, 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

  • 2019 yılında 8.7 milyon euro karşılığında Chelsea'dan Arsenal'a transfer edilen David Luiz, geride bıraktığımız sezon 30 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı oyuncu bu mücadelelerde 2 gol kaydetti. Transfermarkt'ın verilerine göre David Luiz'in güncel bonservis değeri 4 milyon euro olarak biliniyor.

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Adana Demirspor dünya yıldızını transfer etti: Mario Balotelli'den 3 yıllık imza

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