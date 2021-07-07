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Adana Demirspor dünya yıldızını transfer etti: Mario Balotelli'den 3 yıllık imza

Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Adana Demirspor, İtalyan golcü için klip yayınladı. Ayrıca Balotelli sosyal medya hesabından ‘hazırız’ paylaşımında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor dünya yıldızını transfer etti: Mario Balotelliden 3 yıllık imza
Mario Balotelli, Adana Demirspor'da 9 numaralı formayı giyecek

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan forvet Mario Balotelli'yi transfer ettiğini açıkladı. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Adana Demirspor'umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya yıldızı Mario Balotelli, takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. 'Süper Mario' gollerini artık mavi-lacivertli forma için atacak" ifadelerine yer verildi.

  • 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Monza formasıyla çıktığı 14 maçta 6 gol atıp 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfere dair yaptığı açıklamada, "Mario Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Biz Adanalıyız, biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz. Vereceğimiz paranın yarısını sponsorlar karşılayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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