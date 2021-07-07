Zlatan Ibrahimovic için olay transfer iddiası Futbolda transfer dönemi başladıktan bu yana önemli iddialar basında yer bulmaya devam ediyor. Bu dedikoduların en büyüğü ise Zlatan Ibrahimovic ile ilgili geldi.

Haber Merkezi 07 Temmuz 2021, 21:46 Son Güncelleme: 07 Temmuz 2021, 22:14 Yeni Şafak