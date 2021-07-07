Zlatan Ibrahimovic için olay transfer iddiası

Mario Balotelli'yi kadrosuna katan Adana Demirspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Adana ekibi, birçok yıldızla görüşmelerine devam ederken gündeme Zlatan Ibrahimovic geldi.
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Süper Lig'in yeni ekibinin Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek istediğini ve eski oyuncusu Erkan Zengin'den bu sebeple yardım aldığını söyledi.
İddialara canlı yayında yanıt veren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Zlatan'ı geçen sezon istemiştik. Bu sezon Milan'da, gelmez zaten. Seneye kapımız açık" diyerek cevap verdi.
Sancak, ayrıca Bruma ve Nani ile ilgilendiklerini ancak transferlerini şu an için gerçekleştirmeyeceklerini söyledi.