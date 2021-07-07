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Zlatan Ibrahimovic için olay transfer iddiası

Futbolda transfer dönemi başladıktan bu yana önemli iddialar basında yer bulmaya devam ediyor. Bu dedikoduların en büyüğü ise Zlatan Ibrahimovic ile ilgili geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zlatan Ibrahimovic için olay transfer iddiası
Zlatan Ibrahimovic

Mario Balotelli'yi kadrosuna katan Adana Demirspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Adana ekibi, birçok yıldızla görüşmelerine devam ederken gündeme Zlatan Ibrahimovic geldi.

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Süper Lig'in yeni ekibinin Zlatan Ibrahimovic'i transfer etmek istediğini ve eski oyuncusu Erkan Zengin'den bu sebeple yardım aldığını söyledi.

İddialara canlı yayında yanıt veren Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Zlatan'ı geçen sezon istemiştik. Bu sezon Milan'da, gelmez zaten. Seneye kapımız açık" diyerek cevap verdi.

Sancak, ayrıca Bruma ve Nani ile ilgilendiklerini ancak transferlerini şu an için gerçekleştirmeyeceklerini söyledi.

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