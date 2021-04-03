Ahmet Ağaoğlu: Djaniny’in eksikliği hissedildi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, Sivasspor ile 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın ardından stadyum çıkışında açıklamada bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ağaoğlu, “Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik. Tabii ki forvette Djaniny’in eksikliği, Ekuban’ın da özellikle ikinci yarıda aldığı darbeden sonra biraz oyundan kopmuş olması etkiledi" ifadelerini kullandı.

Kayserispor maçına odaklanacaklarını söyleyen Başkan Ağaoğlu, "Dediğim gibi pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. 1 puan aldığımız bir maç oldu. Bir anlamda da dengede bir maçtı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanacağız. Söyleyecek başka bir şey yok” diye konuştu.

SPOR Trabzonspor Sivas'tan bir puanla dönüyor



