Alkol yasağı huzur getirdi

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda FIFA tarafından maçların oynanacağı 8 stadyum ve çevresinde alkol satışı yapılmayacağını açıklamasıyla turnuva olaysız bir şekilde geçti.

Kararın, Katar yetkilileri ile yapılan görüşmelerin ardından alındığı duyurulurken, stadyumların çevresindeki 'alkollü içecek satış noktalan' da kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katar, stadyumlarda alkol satışını engelleyerek mantıklı bir karar aldı. Bu, ima edildiği gibi bir 'Katar muhafazakarlığı' meselesi değil; halk sağlığı, güvenliği ve düzeni meselesidir" dedi.

Gerçekten de bu yaklaşımın, Katar'daki organizasyonun huzur içinde geçmesi konusuna büyük katkısı oldu. Özellikle Dünya Kupası'nı stadyumlarda izlemek için Katar'a gelen kadın taraftarlar, oldukça rahat günler geçirdi.

Qatar has taken a sensible decision for sale of alcohol at stadiums. This is not a matter of ‘Qatari conservatism’, as it is implied, but public health, safety and order.



We wish Qatar the best of success in hosting the World Cup 2022. @MBA_AlThani_ https://t.co/Jr7UYAdYsl — İbrahim Kalın (@ikalin1) November 18, 2022

Kadınlar memnun

Turnuvada hiçbir sorun yaşanmadı. Bir İngiliz taraftar gece Katar'da rahat bir şekilde dolaştığını, İngiltere'de bile bunu yapamayacağını söyledi. 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada ise güvenlik sorunu yaşanmıştı.

Dünya Kupası'na katılan kadın taraftarların, alkol yasağına yönelik "Alkol yasağı çok faydalı oldu. Erkekler alkol alınca vahşileşiyorlardı", "insanların içmeyince birbirlerine karşı daha saygılı olduğunu gördüm", "Bizi taciz eden kimse yok", "Kendimi güvende hissediyorum, sebebi alkol yasağı. Güvenlik görevlileri taviz vermedi. Bunun da büyük faydası oldu" yorumlarında bulunarak memnuniyetlerini dile getirdiler.

Alkol olmayınca İngilizler tutuklanmadı

İngiliz Daily Mirror Gazetesi, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan statlar ve çevresinde alınan alkol tedbirleri ve güvenlik önlemleri sonucu, turnuvayı izlemeye giden 3 binden fazla İngiliz taraftarın tarihte ilk kez tutuklanmadan ya da olay çıkartmadan ülkelerine dönmeyi başardıklarını yazdı. Gazetenin haberine göre polis Dünya Kupası'nda tek bir İngiliz taraftarın tutuklanmadığını doğruladı.

Katar'daki alkol satışına ilişkin katı yasalar sıfır tutuklamaya katkıda bulundu.

