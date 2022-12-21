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Katar'dan kusursuz organizasyon

2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle birlikte karalamalara başlayan Avrupa'daki bazı siyasiler sözde insan hakları savunucuları mahcup oldu. Katar'daki turnuva, tribünlerdeki kalabalık ve coşkudan güvenliğe, futbola getirdiği yeniliklerden organizasyonun kusursuzluğuna kadar tarihe geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Katardan kusursuz organizasyon
Messi kupayı almak için sahaya çıkarken Katar Emiri, geleneksel bişt giydirmişti.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi, ilk günden itibaren Batı'yı rahatsız etti. Bu zamana kadar hiçbir Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ya da Olimpiyatların verildiği ülkelerle ilgili bir protestoya gerek duymayan Batı, Dünya Kupası'nın Katar'a verilmiş olmasından oldukça rahatsız oldu. Organizasyon bazı siyasetçiler ve insan hakları savunucuları, Katar'da insan hakları ihlalleri bulunduğu suçlamasıyla futbol etkinliğinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Dünya Kupası, 20 Kasım'da görkemli bir açılış ile başladı. Katar, Orta Doğu'da bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olarak, turnuva boyunca büyün eleştirileri boşa çıkartırcasına neredeyse kusursuz bir organizasyona imza attı. Statlardaki modern görüntülerden seyirci sayılarına, güvenlik konusundan teknolojiye kadar üst düzey bir görüntü ortaya çıktı.

Katar'da ezan sesini duyan gayrimüslim taraftarlar İslam'ı yakından tanımak için camilere akın ediyor
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Katar'da ezan sesini duyan gayrimüslim taraftarlar İslam'ı yakından tanımak için camilere akın ediyor
2022 Katar Dünya Kupası'na bir çok ülkeden gelen gayrimüslim taraftarlar, ezan vakitlerinde camilere akın ederek İslam'ı daha yakından tanıma imkanı buluyor.


  • Ön yargılar silindi
  • Müslümanlara karışı Batı dünyası tarafından benimsenen olumsuz görüşün ve ön yargıların değişmesi adına futbolun birleştirici yönü de kullanılarak önemli adımlar atıldı. Kültür merkezleri, camiler, alışveriş merkezleri gibi yerlere İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i (SAV) tanıtıcı afişler ve broşürler yerleştirildi. Maçları izlemeye gelen Batılı futbolseverlerin cami ziyaretleri gerçekleştirmesi de dikkat çekti.

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