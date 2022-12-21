Katar'dan kusursuz organizasyon

2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi, ilk günden itibaren Batı'yı rahatsız etti. Bu zamana kadar hiçbir Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ya da Olimpiyatların verildiği ülkelerle ilgili bir protestoya gerek duymayan Batı, Dünya Kupası'nın Katar'a verilmiş olmasından oldukça rahatsız oldu. Organizasyon bazı siyasetçiler ve insan hakları savunucuları, Katar'da insan hakları ihlalleri bulunduğu suçlamasıyla futbol etkinliğinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Dünya Kupası, 20 Kasım'da görkemli bir açılış ile başladı. Katar, Orta Doğu'da bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olarak, turnuva boyunca büyün eleştirileri boşa çıkartırcasına neredeyse kusursuz bir organizasyona imza attı. Statlardaki modern görüntülerden seyirci sayılarına, güvenlik konusundan teknolojiye kadar üst düzey bir görüntü ortaya çıktı.

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Ön yargılar silindi

Müslümanlara karışı Batı dünyası tarafından benimsenen olumsuz görüşün ve ön yargıların değişmesi adına futbolun birleştirici yönü de kullanılarak önemli adımlar atıldı. Kültür merkezleri, camiler, alışveriş merkezleri gibi yerlere İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i (SAV) tanıtıcı afişler ve broşürler yerleştirildi. Maçları izlemeye gelen Batılı futbolseverlerin cami ziyaretleri gerçekleştirmesi de dikkat çekti.

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