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Spor Almanlar yazdı "Löw için en gerçekçi adres Fenerbahçe"
TRANSFER

Almanlar yazdı: "Löw için en gerçekçi adres Fenerbahçe"

Sezonu İsmail Kartal ile bitirecek olan Fenerbahçe'de en büyük belirsizlik gelecek sene yola hangi teknik direktörle devam edileceği. Konu ile ilgili Almanya basınından da iddialar gelmeye devam ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanlar yazdı: Löw için en gerçekçi adres Fenerbahçe
Joachim Löw

Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlüğe sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Alman teknik adam Joachim Löw ile prensipte anlaşma sağladığı daha önce iddia edilmişti.

İsmail Kartal ile de dikkat çeken bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'nin seri galibiyetler sonrasında Kartal ile yola devam edebileceği de ifade ediliyordu.

Fenerbahçe ile Joachim Löw arasındaki söylentilerin devam ettiği bu günlerde Almanya'nın köklü gazetelerinden Frankfurter Rundschau, konuyla ilgili bir analiz yaptı.

Analizde şu ifadelere yer verildi:

  • "Joachim Löw'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Geçen hafta Schwarzwald'da görüntülendi. Löw burada kendisine soranlara geleceğiyle ilgili yorum yapmadı. Yine de spekülasyonlar devam ediyor. Bu çıkan dedikoduların en somut olanı her daim Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, geçmişte Löw'e olan ilgisini birkaç kez dile getirdi. Fenerbahçe onunla ilgilenmeye devam ediyor. Belki de bir geri dönüş olacak. 2021 yılın sonunda, futbol için yeniden çok motive olduğunu söyledi. Türkiye ve özellikle Fenerbahçe, Joachim Löw için en doğru ve gerçekçi adres olarak görünüyor"

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