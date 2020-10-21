Altay Bayındır: Tek hedefim A Milli Takım'da oynamak

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Tatildeki çalışmaların haricinde saha dışında da çalışmanın önemli olduğunu söyleyen Altay Bayındır, ''Ben de üzerime düşeni fazlasıyla yapıyorum. Elimizden geldiğince çalışmaları sürdüreceğiz. Çıkabileceğimiz en üst noktalara çıkacağız. Ben genelde kişisel gelişim kitapları okuyorum ama her türlü bilgiye açığım. Bilgi öğrenmek önemli bir şey'' ifadelerini kullandı.

"Geçen sene beklenmedik sakatlıklar oldu"

Altay Bayındır, sarı-lacivertli ekipte geçen sene beklenmedik sakatlıklar yaşandığını hatırlatarak, '' Mevkisinde oynamayan oyuncular stoperde oynadı. Herkes elinden gelen mücadeleyi verdi. Orta saha oyuncusu stoper oynarsa konsantrasyon sorunu yaşayabilir. Bu sene iyi bir takımız ve inşallah sezon sonunda hedefe ulaşırız. Takım özelinde, geçen sene daha farklı bir oyuncu grubuyla beraberdik. Bizim üzerimize düşen daha fazla çalışmak. Ben iyi çalışıyorum ve daha iyi çalışmaya devam edeceğim. İnşallah bu sürdürülebilir hedefi gerçekleştiririz. Bunun içinde çalışacağız'' diye konuştu.

"Önemli olan insanın kendisini bilmesi"

Genç kaleci, her zaman eleştirilere açık biri olduğunu vurgulayarak, ''Fazla eleştirileri dikkate almadan, hocalarımızın söylediği sözler dahilinde çalışıp, sahaya odaklanıp, nasıl gelişebilirime odaklanmış haldeyim ben. İyi geçen bir maçtan sonra da eleştirenler olur. Önemli olan bunları çok fazla düşünmeden devam etmek. Önemli olan insanın kendisini bilmesi'' şeklinde konuştu.

"Tek hedefim A Milli Takım"

22 yaşındaki file bekçisi, görev aldığı her kulüpte hedefinin her zaman oynamak olduğunu anlatırken, ''A Milli Takım'dan da gelirse davet, orada da oynamak için elimden geleni yaparım. Tek hedefim bu'' dedi.

"Her gün daha iyi olmak için çalışıyorum"

Boş zamanlarında maç izlediğini ve beğendiği kaleciler arasından bir isim vermesinin doğru olmayacağını kaydeden Altay Bayındır, ''Büyük kulüplerde oynayan oyuncular da herkes hata yapabiliyor, iyi kurtartış da yapabiliyor. Önemli olan yaptığı iyi şeyleri alıp kurgulamak. Kendimde eksik hissettiğim bir şey yok. Her gün daha iyi olmak için çalışıyorum'' diye konuştu.

"Her hafta oynanan maçlar önemli"

Altay Bayındır; Uğurcan Çakır ve Trabzonspor maçı ile ilgili olarak ise şunları dile getirdi: ''Uğurcan ile olan şeyleri bazen ben de görüyorum sosyal medyada. Bunlar çok güzel şeyler ülke futbolu için. Bu maçla alakalı şunu söyleyebilirim: Geçen hafta Göztepe ile oynadık, bu hafta Trabzonspor ile oynayacağız. Her hafta oynanan maçlar önemli.''

"Arkadaşlık çok önemli"

Geçen sezon yaşanan sakatlıklar hakkında da konuşan Altay, ''Biz çok fazla ilk yarı açısından oyuncularımız iyiyken sıkıntı yaşamıyorduk. Sezona da iyi başlamıştık. Çıkan sakatlık durumları bizi sıkıntıya soktu. Bu sene yeni bir takım oldu. Yeni transferlerle birlikte birlikteliği sağlıyoruz. Her oyuncu kendi mevkisinde oynadığı takdirde kaleci için daha rahat oluyor. Maçlar da daha iyi bir şekilde geçiyor. Erol hocanın etkisi de fazla birliktelik açısından. Bunlar çok önemli şeyler. Bir takımın başarısı için öncelikli olan; saha içi saha dışındaki takımdaşlıktır. Kardeşi için sahada herkesin mücadele etmesi gerekir. İlerleyen haftalarda bu artacaktır. Yeni gelen oyuncularla arkadaşlığımızı daha da artırıp verimli bir şekilde sezona devam edeceğiz'' dedi.

Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi müjdeli haber Süper Lig’in 6. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00’deki antrenman ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı. Çalışmaların basına açık son bölümünde ise sarı-lacivertli futbolcular pas organizasyon antrenmanı yaptı.Perotti takımla birlikte çalışmalara başladıÖte yandan Diego Perotti takımla beraber antrenmanın ilk bölümünde yer alırken daha sonra bireysel çalışmasına devam etti. Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu ise tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi Cüneyt Çakır'ın

"Fenerbahçe'nin hedefi her zaman başarıdır"

Fenerbahçe'nin hedefinin her zaman başarı olduğunu vurgulayan Altay Bayındır, ''Biz de bunun için mücadele ediyoruz. Sezon sonunda hedeflediğimiz şey için sonuç alırız. Ben antrenmanlardan sonra da çalışıyorum penaltı. Onda psikoloji çok önemli. Orada rahat olduğun sürece rakibe de hissettirdiğin sürece o da temkinli geliyor. Göztepe maçında kurtaramadım, o da iyi bir vuruştu. İlerleyen haftalarda da kurtartışlarıma devam edeceğim'' ifadelerini kullandı.

"Her gece kafamda kurduğum tek şey, Fenerbahçemizin başarısı"

Genel anlamda kısa vadede plan yapan biri olduğunu söyleyen Altay Bayındır, ''Şu anda Fenerbahçe'nin oyuncusuyum. Hedefim camianın başarısı. Her gece kafamda kurduğum tek şey, Fenerbahçemizin başarısı. İnşallah mücadele ettiğimiz şeyi sezon sonunda da yaşarız'' dedi.

Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan ve Yunanistan itirafı Fenerbahçe'nin son transferi Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalar yaptı. Göztepe maçını değerlendiren 26 yaşındaki oyuncu, "Çok mutluyum. İlk maçımda galip geldik, gol attım. Golle takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Tabi önemli olan takımın kazanmasıydı" ifadelerini kullandı."Trabzonspor maçının önemini biliyoruz"Trabzonspor maçını kazanmak istediklerini vurgulayan Pelkas, "Şu anda önümüzdeki Trabzonspor maçına hazırlanıyoruz. Pantelis hoca ile de konuştuk. Bu maçlar özellikle Türkiye'de çok önemli. O yüzden en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor" dedi.Fenerbahçe son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı Golden sonra Ozan Tufan ile ne konuştular?Attığı golden sonra Ozan Tufan'ın yanına giderek ona teşekkür ettiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, ""Ne zaman gol atsanız moral motivasyonunuz çok yükseklerde oluyor. Ben golden sonra Ozan'a doğru koştum ve ona da teşekkür ettim. Sonuçta çok güzel bir orta kesti, asist yaptı Ozan. Ona da çok teşekkür ettim" ifadelerini kullandı."Ozan'ın 'Yunanistan' demesi hoşuma gitti"Son olarak karşılaşmada Ozan Tufan'ın kendisine "Yunanistan" diye seslenmesi hakkında da konuşan Dimitris Pelkas, "Ozan'ın bana seslenme şeklini duydum. Çok da hoşuma gitti aslında. Sonuçta biz oyuncular olarak maç içinde baskı altındayız ve sürekli oyun içindeyiz. Bazı şeyleri unutabiliriz. Ben de maça çıktığımda 3 gündür takımdaydım, ben de herkesin ismini hatırlayamadım tabii doğal olarak. Ozan'ın yaptığı da çok iyi bir şey. O baskı altında bir anda aklına böyle bir şey gelmesi ve beni çağırması güzel bir anekdot aslında. Maç içinde duyamamıştım bunu" dedi.Ozan Tufan'ın Pelkas'a seslenişi kırdı geçirdi



