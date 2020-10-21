​Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan ve Yunanistan itirafı

Fenerbahçe'nin son transferi Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalar yaptı. Göztepe maçını değerlendiren 26 yaşındaki oyuncu, "Çok mutluyum. İlk maçımda galip geldik, gol attım. Golle takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Tabi önemli olan takımın kazanmasıydı" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor maçının önemini biliyoruz"

Trabzonspor maçını kazanmak istediklerini vurgulayan Pelkas, "Şu anda önümüzdeki Trabzonspor maçına hazırlanıyoruz. Pantelis hoca ile de konuştuk. Bu maçlar özellikle Türkiye'de çok önemli. O yüzden en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Fenerbahçe son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda mağlup ederek çıkışını sürdüren Fenerbahçe, son 5 sezonunun en iyi başlangıcına imza attı. Geride kalan iki sezonda beklentilerin uzağında kalınmasının ardından teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren ve kadrosunu büyük oranda değiştiren sarı-lacivertli takım, 2020-2021 sezonuna etkili başladı.Süper Lig'de 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, hanesine 11 puan yazdırdı. Yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, 5. haftalar itibarıyla son 5 sezonunun en iyi performansını sergiledi. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun ilk 5 haftasında 13 puan elde etmişti.Spor yorumcuları Göztepe-Fenerbahçe maçındaki penaltılar için ne dedi?Goller duran toplardanFenerbahçe, Süper Lig'in ilk 5 haftasında gollerin çoğunu duran toplardan buldu. Bu bölümde rakip fileleri 7 kez havalandıran sarı-lacivertliler, gollerin 5'ini duran toplardan kaydetti. Sarı-lacivertli takımın duran toplardan bulduğu gollere Jose Sosa (2), Gökhan Gönül, Mbwana Samatta ve Serdar Aziz imza attı.Sosa, gollerini penaltı vuruşundan kaydetti, Gökhan, Serdar ve Samatta ise Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşlarından fileleri havalandırdı. Bu süreçte Fenerbahçe, akan oyunda ise 2 kez skor tabelasını değiştirdi. Sarı-lacivertli takımın bu gollerini ise Samatta ve Dimitris Pelkas kaydetti.Altay Bayındır'dan etkili performansFenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, etkili performansıyla takımına önemli katkı sağladı. Sarı-lacivertli takımda ikinci sezonunu geçiren 22 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 5 haftalık süreçte sergilediği performansla dikkati çekti. Altay Bayındır, oynadığı 5 maçın 2'sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Altay, özellikle Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Göztepe maçında yaptığı kritik kurtarışlarla alınan galibiyetlerde önemli rol oynadı. Öte yandan Altay Bayındır, Fatih Karagümrük müsabakasında Erik Sabo'nun kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermedi.Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ozan Tufan: Sosyal medya yıkılıyorGol düellosunda kazanan Fenerbahçe

Golden sonra Ozan Tufan ile ne konuştular?

Attığı golden sonra Ozan Tufan'ın yanına giderek ona teşekkür ettiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, ""Ne zaman gol atsanız moral motivasyonunuz çok yükseklerde oluyor. Ben golden sonra Ozan'a doğru koştum ve ona da teşekkür ettim. Sonuçta çok güzel bir orta kesti, asist yaptı Ozan. Ona da çok teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

"Ozan'ın 'Yunanistan' demesi hoşuma gitti"

Son olarak karşılaşmada Ozan Tufan'ın kendisine "Yunanistan" diye seslenmesi hakkında da konuşan Dimitris Pelkas, "Ozan'ın bana seslenme şeklini duydum. Çok da hoşuma gitti aslında. Sonuçta biz oyuncular olarak maç içinde baskı altındayız ve sürekli oyun içindeyiz. Bazı şeyleri unutabiliriz. Ben de maça çıktığımda 3 gündür takımdaydım, ben de herkesin ismini hatırlayamadım tabii doğal olarak. Ozan'ın yaptığı da çok iyi bir şey. O baskı altında bir anda aklına böyle bir şey gelmesi ve beni çağırması güzel bir anekdot aslında. Maç içinde duyamamıştım bunu" dedi.

Ozan Tufan'ın Pelkas'a seslenişi kırdı geçirdi Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Süper Lig'de ilk maçına çıkan Pelkas, takımının 3. golünü kaydederek, sarı-lacivertli formayla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu."Yunanistan' diye seslendim"Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, maçın içerisinde Pelkas'la yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı. Kulübün Youtube kanalına konuşan Ozan, "Bir ara maçta çok enteresan bir şey oldu. Pelkas’ın ismini unuttum. 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa… Caner abi de duydu, o da gülmeye başladı maç içinde… Konsantrasyonumuz dağıldı" dedi.İşte Ozan Tufan'ın sosyal medyada gündem olan o açıklaması;🎙Pazar gecesine damgasını vuran maç sonu röportajı. Takım otobüsünde Ozan Tufan’dan:— “İsmini unuttum bir ara Pelkas’ın, Yunanistan diye seslendim çocuğa... Bir ara ismini unuttum gerçekten. Caner Abi de duydu, O da gülmeye başladı...” pic.twitter.com/hB4VhTzi9c— Tribun Dergi (@tribundergi) October 19, 2020 Gol düellosunda kazanan FenerbahçeFenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ozan Tufan: Sosyal medya yıkılıyor



