Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan ve Yunanistan itirafı
Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan ve Yunanistan itirafı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, Göztepe maçında Ozan Tufan'ın adını unutarak kendisine "Yunanistan" diyerek seslenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'nin son transferi Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalar yaptı. Göztepe maçını değerlendiren 26 yaşındaki oyuncu, "Çok mutluyum. İlk maçımda galip geldik, gol attım. Golle takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Tabi önemli olan takımın kazanmasıydı" ifadelerini kullandı.
"Trabzonspor maçının önemini biliyoruz"
Trabzonspor maçını kazanmak istediklerini vurgulayan Pelkas, "Şu anda önümüzdeki Trabzonspor maçına hazırlanıyoruz. Pantelis hoca ile de konuştuk. Bu maçlar özellikle Türkiye'de çok önemli. O yüzden en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor" dedi.
Golden sonra Ozan Tufan ile ne konuştular?
Attığı golden sonra Ozan Tufan'ın yanına giderek ona teşekkür ettiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, ""Ne zaman gol atsanız moral motivasyonunuz çok yükseklerde oluyor. Ben golden sonra Ozan'a doğru koştum ve ona da teşekkür ettim. Sonuçta çok güzel bir orta kesti, asist yaptı Ozan. Ona da çok teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.
"Ozan'ın 'Yunanistan' demesi hoşuma gitti"
Son olarak karşılaşmada Ozan Tufan'ın kendisine "Yunanistan" diye seslenmesi hakkında da konuşan Dimitris Pelkas, "Ozan'ın bana seslenme şeklini duydum. Çok da hoşuma gitti aslında. Sonuçta biz oyuncular olarak maç içinde baskı altındayız ve sürekli oyun içindeyiz. Bazı şeyleri unutabiliriz. Ben de maça çıktığımda 3 gündür takımdaydım, ben de herkesin ismini hatırlayamadım tabii doğal olarak. Ozan'ın yaptığı da çok iyi bir şey. O baskı altında bir anda aklına böyle bir şey gelmesi ve beni çağırması güzel bir anekdot aslında. Maç içinde duyamamıştım bunu" dedi.
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