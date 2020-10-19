Ozan Tufan'ın Pelkas'a seslenişi kırdı geçirdi

Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Süper Lig'de ilk maçına çıkan Pelkas, takımının 3. golünü kaydederek, sarı-lacivertli formayla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu.

"Yunanistan' diye seslendim"

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, maçın içerisinde Pelkas'la yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı. Kulübün Youtube kanalına konuşan Ozan, "Bir ara maçta çok enteresan bir şey oldu. Pelkas’ın ismini unuttum. 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa… Caner abi de duydu, o da gülmeye başladı maç içinde… Konsantrasyonumuz dağıldı" dedi.

İşte Ozan Tufan'ın sosyal medyada gündem olan o açıklaması;

🎙Pazar gecesine damgasını vuran maç sonu röportajı. Takım otobüsünde Ozan Tufan’dan:



— “İsmini unuttum bir ara Pelkas’ın, Yunanistan diye seslendim çocuğa... Bir ara ismini unuttum gerçekten. Caner Abi de duydu, O da gülmeye başladı...” pic.twitter.com/hB4VhTzi9c — Tribun Dergi (@tribundergi) October 19, 2020

Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada penaltıdan Sosa, 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas kaydetti. Göztepe'nin gollerini ise birini penaltıdan olmak üzere 34 ve 63. dakikalarda Guilherme attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken, Göztepe ise 6 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.Spor yorumcuları Göztepe-Fenerbahçe maçındaki penaltılar için ne dedi?Fenerbahçe'de dikkat çeken değişim: Kaptanlık pazubandı artık onun