SÜPER LİG

Ozan Tufan'ın Pelkas'a seslenişi kırdı geçirdi

Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan, Göztepe ile oynanan maçta yeni transfer Pelkas'ın ismini unuttuğu anı anlattı. Milli futbolcunun Yunan yıldıza seslenişi sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pelkas'ın attığı golde ortayı Ozan Tufan kesti. İki futbolcu gol sevincini birlikte yaşadı.

Pelkas'ın attığı golde ortayı Ozan Tufan kesti. İki futbolcu gol sevincini birlikte yaşadı.

Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Süper Lig'de ilk maçına çıkan Pelkas, takımının 3. golünü kaydederek, sarı-lacivertli formayla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu.

"Yunanistan' diye seslendim"


Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, maçın içerisinde Pelkas'la yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı. Kulübün Youtube kanalına konuşan Ozan, "Bir ara maçta çok enteresan bir şey oldu. Pelkas’ın ismini unuttum. 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa… Caner abi de duydu, o da gülmeye başladı maç içinde… Konsantrasyonumuz dağıldı" dedi.

İşte Ozan Tufan'ın sosyal medyada gündem olan o açıklaması;

Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe
Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada penaltıdan Sosa, 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas kaydetti. Göztepe'nin gollerini ise birini penaltıdan olmak üzere 34 ve 63. dakikalarda Guilherme attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken, Göztepe ise 6 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.Spor yorumcuları Göztepe-Fenerbahçe maçındaki penaltılar için ne dedi?Fenerbahçe'de dikkat çeken değişim: Kaptanlık pazubandı artık onun

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ozan Tufan: Sosyal medya yıkılıyor
Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ozan Tufan: Sosyal medya yıkılıyor

Fenerbahçeli Ozan Tufan, milli maçlarda gösterdiği performansın ardından çıktığı ilk Süper Lig karşılaşmasında da adından söz ettirmeyi başardı.Sarı lacivertlilerin ataklarında önemli bir rol oynayan orta saha oyuncusu Pelkas'ın attığı golde yaptığı asistle arkadaşlarının takdirini kazandı.Ozan Tufan'ın 10 günde yaptıkları;4 maç2 gol1 asistAlmanya, Rusya, Sırbistan ve Göztepe maçlarıOzan Tufan ile ilgili paylaşımlar;Ozan’ın yaşadığı ve yaşattığı değişim tez konusu olur. (Böyle devam ederse) Gerçekten bravo.&mdash; Irmak Kazuk (@irmakkkazuk) October 18, 2020 Ozan uçuyor&mdash; Nihat Kahveci 🇹🇷 (@NihatKahveci8) October 18, 2020 Ozan Tufan içine Steven Gerrard kaçmış #GOZvFB&mdash; Fehmi Arabaci (@1907Fehmi) October 18, 2020 Fenerin en iyi oyuncusu ozan tufan ✍️&mdash; мeнмeт¹⁹⁰⁵ (@jamesmet7) October 18, 2020 Ozan Tufan izlerken mutluluk veriyor, ne kadar da yakıştın 10 numara ve 8 numara pozisyonuna. Ozan&#39;ın ceza sahası içi ve etrafında olması Fenerbahçe için büyük avantaj. Pelkas ritim tutturusa süerligte hatırı sayılır gol üretir. @Fenerbahce #Fenerbahce&mdash; Fatih Çardak (@fatihcardak_) October 18, 2020 Türk futbolunun yükselen değeri Ozan Tufan. Her geçen gün üzerine koyuyor. Rabbim nazarlardan korusun. 🧿&mdash; Ümit EVYAPAN (@umitevyapan) October 18, 2020 Ozan Tufan 30 milyon €.&mdash; Efe Bilgin (@efeblgn) October 18, 2020

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