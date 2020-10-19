Ozan Tufan'ın Pelkas'a seslenişi kırdı geçirdi

Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan, Göztepe ile oynanan maçta yeni transfer Pelkas'ın ismini unuttuğu anı anlattı. Milli futbolcunun Yunan yıldıza seslenişi sosyal medyada gündem oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Süper Lig'de ilk maçına çıkan Pelkas, takımının 3. golünü kaydederek, sarı-lacivertli formayla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu.
"Yunanistan' diye seslendim"
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, maçın içerisinde Pelkas'la yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı. Kulübün Youtube kanalına konuşan Ozan, "Bir ara maçta çok enteresan bir şey oldu. Pelkas’ın ismini unuttum. 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa… Caner abi de duydu, o da gülmeye başladı maç içinde… Konsantrasyonumuz dağıldı" dedi.
İşte Ozan Tufan'ın sosyal medyada gündem olan o açıklaması;
🎙Pazar gecesine damgasını vuran maç sonu röportajı. Takım otobüsünde Ozan Tufan’dan:
— “İsmini unuttum bir ara Pelkas’ın, Yunanistan diye seslendim çocuğa... Bir ara ismini unuttum gerçekten. Caner Abi de duydu, O da gülmeye başladı...” pic.twitter.com/hB4VhTzi9c
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