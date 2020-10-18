Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada penaltıdan Sosa, 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas kaydetti. Göztepe'nin gollerini ise birini penaltıdan olmak üzere 34 ve 63. dakikalarda Guilherme attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken, Göztepe ise 6 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.

Spor yorumcuları Göztepe-Fenerbahçe maçındaki penaltılar için ne dedi? Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan pozisyonlar gündeme damga vurdu. Hakem Atilla Karaoğlan, mücadelenin ilk yarısında her iki takım lehine de penaltı kararı verdi. İşte spor yorumcularının, penaltılarla ilgili yorumları:Rıdvan Dilmen: Göztepe'nin penaltısı yanlış kararNTV'de katıldığı yayında "Tuhaf bir hakem performansı" ifadelerini kullanan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Göztepe lehine verilen penaltının yanlış karar olduğunu ve Fenerbahçe'nin attığı 2. gol de topun kornere değil 'out'a çıktığını söyledi. Dilmen, "Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı yüzde 100 penaltı. Göztepe'nin kazandığı penaltının penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Fenerbahçe'nin attığı 2. golden önce gördüğüm kadarıyla top Nazım Sangare'den dışarı çıktı" dedi.Fenerbahçe'de dikkat çeken değişim: Kaptanlık pazubandı artık onunErman Toroğlu: Hakem maçlara tesir ediyorA Spor'da katıldığı programda hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu, Göztepe lehine verilen penaltının yanlış olduğunu ifade etti. Toroğlu, "Hakem maça tesir ediyor. Göztepe'nin kazandığı penaltı yüzde yüz penaltı değil. VAR neden çağırmıyorsun? Hakem orada aldanabilir. Neden orada VAR'da duruyorsunuz? Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıysa doğru karar" dedi.Selçuk Dereli: Top Sangare'den dışarı çıktıEski hakem Selçuk Dereli, mücadelenin kritik pozisyonları hakkında sosyal medya hesabından yorumlarda bulundu. Dereli, "Ozan Tufan’ın ortasında Göztepeli oyuncunun eliyle oynadığı pozisyonda Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı doğru. Göztepe lehine verilen penaltı kararı son derece yanlış. Burada penaltı değil Göztepeli oyuncuya sarı kart ve aleyhine endirekt serbest vuruş verilmeliydi. Fenerbahçe’nin kazandığı ikinci golde karar korner değil kale vuruşu olmalıydı. Çünkü top Nazım Sangare’nin ayağına çarparak dışarı çıkıyor. Yanlış verilen kornerden top gitti gol oldu" ifadelerini kullandı.