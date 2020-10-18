Fenerbahçe'de dikkat çeken değişim: Kaptanlık pazubandı artık onun

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Sarı lacivertlilerin milli aradan sonra nasıl bir performans göstereceği merak konusu olurken sahaya çıkan 11'de kaptanlık pazubandını takan isim sosyal medyada gündem oldu.

Sarı lacivertlilerde sezon başından bu yana ilk 11'de başlaması halinde Ozan Tufan'a verilen kaptanlık pazubandı Göztepe mücadelesinde Luis Gustavo'ya verildi.

Fenerbahçe'nin en tecrübeli futbolcularından biri olan Brezilyalı Luis Gustavo'nun kaptanlık pazubandını takması sarı lacivertli taraftarlarca sosyal medyada olumlu karşılandı.

Luis Gustavo, Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında Fransa Ligi takımlarından Marsilya'dan transfer olmuştu.