​Spor yorumcuları Göztepe-Fenerbahçe maçındaki penaltılar için ne dedi?

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan pozisyonlar gündeme damga vurdu. Hakem Atilla Karaoğlan, mücadelenin ilk yarısında her iki takım lehine de penaltı kararı verdi. İşte spor yorumcularının, penaltılarla ilgili yorumları:

Rıdvan Dilmen: Göztepe'nin penaltısı yanlış karar

NTV'de katıldığı yayında "Tuhaf bir hakem performansı" ifadelerini kullanan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Göztepe lehine verilen penaltının yanlış karar olduğunu ve Fenerbahçe'nin attığı 2. gol de topun kornere değil 'out'a çıktığını söyledi. Dilmen, "Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı yüzde 100 penaltı. Göztepe'nin kazandığı penaltının penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Fenerbahçe'nin attığı 2. golden önce gördüğüm kadarıyla top Nazım Sangare'den dışarı çıktı" dedi.

Fenerbahçe'de dikkat çeken değişim: Kaptanlık pazubandı artık onun Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Sarı lacivertlilerin milli aradan sonra nasıl bir performans göstereceği merak konusu olurken sahaya çıkan 11'de kaptanlık pazubandını takan isim sosyal medyada gündem oldu.Sarı lacivertlilerde sezon başından bu yana ilk 11'de başlaması halinde Ozan Tufan'a verilen kaptanlık pazubandı Göztepe mücadelesinde Luis Gustavo'ya verildi.Fenerbahçe'nin en tecrübeli futbolcularından biri olan Brezilyalı Luis Gustavo'nun kaptanlık pazubandını takması sarı lacivertli taraftarlarca sosyal medyada olumlu karşılandı.Luis Gustavo, Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında Fransa Ligi takımlarından Marsilya'dan transfer olmuştu.

Erman Toroğlu: Hakem maçlara tesir ediyor

A Spor'da katıldığı programda hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu, Göztepe lehine verilen penaltının yanlış olduğunu ifade etti. Toroğlu, "Hakem maça tesir ediyor. Göztepe'nin kazandığı penaltı yüzde yüz penaltı değil. VAR neden çağırmıyorsun? Hakem orada aldanabilir. Neden orada VAR'da duruyorsunuz? Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıysa doğru karar" dedi.

Selçuk Dereli: Top Sangare'den dışarı çıktı

Eski hakem Selçuk Dereli, mücadelenin kritik pozisyonları hakkında sosyal medya hesabından yorumlarda bulundu. Dereli, "Ozan Tufan’ın ortasında Göztepeli oyuncunun eliyle oynadığı pozisyonda Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı doğru. Göztepe lehine verilen penaltı kararı son derece yanlış. Burada penaltı değil Göztepeli oyuncuya sarı kart ve aleyhine endirekt serbest vuruş verilmeliydi. Fenerbahçe’nin kazandığı ikinci golde karar korner değil kale vuruşu olmalıydı. Çünkü top Nazım Sangare’nin ayağına çarparak dışarı çıkıyor. Yanlış verilen kornerden top gitti gol oldu" ifadelerini kullandı.