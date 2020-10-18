Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ozan Tufan: Sosyal medya yıkılıyor

Fenerbahçeli Ozan Tufan, milli maçlarda gösterdiği performansın ardından çıktığı ilk Süper Lig karşılaşmasında da adından söz ettirmeyi başardı.

Sarı lacivertlilerin ataklarında önemli bir rol oynayan orta saha oyuncusu Pelkas'ın attığı golde yaptığı asistle arkadaşlarının takdirini kazandı.

Ozan Tufan'ın 10 günde yaptıkları;

4 maç

2 gol

1 asist

Almanya, Rusya, Sırbistan ve Göztepe maçları

Ozan Tufan ile ilgili paylaşımlar;

Ozan’ın yaşadığı ve yaşattığı değişim tez konusu olur. (Böyle devam ederse) Gerçekten bravo. — Irmak Kazuk (@irmakkkazuk) October 18, 2020

Ozan uçuyor — Nihat Kahveci 🇹🇷 (@NihatKahveci8) October 18, 2020

Ozan Tufan içine Steven Gerrard kaçmış #GOZvFB — Fehmi Arabaci (@1907Fehmi) October 18, 2020

Fenerin en iyi oyuncusu ozan tufan ✍️ — мeнмeт¹⁹⁰⁵ (@jamesmet7) October 18, 2020

Ozan Tufan ın gücünü kim 99 yaptı😅

Maşallah içine Ronaldo kaçmış mübarek.

Fenerbahçe pic.twitter.com/YBaoufOHZN — Hakoo👀 (@hakan_beyboga) October 18, 2020

Ozan Tufan izlerken mutluluk veriyor, ne kadar da yakıştın 10 numara ve 8 numara pozisyonuna. Ozan'ın ceza sahası içi ve etrafında olması Fenerbahçe için büyük avantaj. Pelkas ritim tutturusa süerligte hatırı sayılır gol üretir. @Fenerbahce #Fenerbahce — Fatih Çardak (@fatihcardak_) October 18, 2020

Türk futbolunun yükselen değeri Ozan Tufan. Her geçen gün üzerine koyuyor. Rabbim nazarlardan korusun. 🧿 — Ümit EVYAPAN (@umitevyapan) October 18, 2020