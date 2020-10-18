SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ozan Tufan: Sosyal medya yıkılıyor

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı Süper Lig maçına Ozan Tufan damga vurdu. Milli arada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken orta saha oyuncusu ligde oynadığı karşılaşmada da sahanın en çalışkan isimlerinden bir tanesi olmayı başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Tufan, Göztepe maçında sahanın en iyi isimlerinden bir tanesiydi.

Ozan Tufan, Göztepe maçında sahanın en iyi isimlerinden bir tanesiydi.

Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş

Fenerbahçeli Ozan Tufan, milli maçlarda gösterdiği performansın ardından çıktığı ilk Süper Lig karşılaşmasında da adından söz ettirmeyi başardı.

Sarı lacivertlilerin ataklarında önemli bir rol oynayan orta saha oyuncusu Pelkas'ın attığı golde yaptığı asistle arkadaşlarının takdirini kazandı.

Ozan Tufan'ın 10 günde yaptıkları;

  • 4 maç
  • 2 gol
  • 1 asist
  • Almanya, Rusya, Sırbistan ve Göztepe maçları

Ozan Tufan ile ilgili paylaşımlar;

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