Fenerbahçe son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı

Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda mağlup ederek çıkışını sürdüren Fenerbahçe, son 5 sezonunun en iyi başlangıcına imza attı. Geride kalan iki sezonda beklentilerin uzağında kalınmasının ardından teknik direktörlüğe Erol Bulut'u getiren ve kadrosunu büyük oranda değiştiren sarı-lacivertli takım, 2020-2021 sezonuna etkili başladı.

Süper Lig'de 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, hanesine 11 puan yazdırdı. Yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, 5. haftalar itibarıyla son 5 sezonunun en iyi performansını sergiledi. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun ilk 5 haftasında 13 puan elde etmişti.

Spor yorumcuları Göztepe-Fenerbahçe maçındaki penaltılar için ne dedi? Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan pozisyonlar gündeme damga vurdu. Hakem Atilla Karaoğlan, mücadelenin ilk yarısında her iki takım lehine de penaltı kararı verdi. İşte spor yorumcularının, penaltılarla ilgili yorumları:Rıdvan Dilmen: Göztepe'nin penaltısı yanlış kararNTV'de katıldığı yayında "Tuhaf bir hakem performansı" ifadelerini kullanan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Göztepe lehine verilen penaltının yanlış karar olduğunu ve Fenerbahçe'nin attığı 2. gol de topun kornere değil 'out'a çıktığını söyledi. Dilmen, "Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı yüzde 100 penaltı. Göztepe'nin kazandığı penaltının penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Fenerbahçe'nin attığı 2. golden önce gördüğüm kadarıyla top Nazım Sangare'den dışarı çıktı" dedi.Fenerbahçe'de dikkat çeken değişim: Kaptanlık pazubandı artık onunErman Toroğlu: Hakem maçlara tesir ediyorA Spor'da katıldığı programda hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu, Göztepe lehine verilen penaltının yanlış olduğunu ifade etti. Toroğlu, "Hakem maça tesir ediyor. Göztepe'nin kazandığı penaltı yüzde yüz penaltı değil. VAR neden çağırmıyorsun? Hakem orada aldanabilir. Neden orada VAR'da duruyorsunuz? Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıysa doğru karar" dedi.Selçuk Dereli: Top Sangare'den dışarı çıktıEski hakem Selçuk Dereli, mücadelenin kritik pozisyonları hakkında sosyal medya hesabından yorumlarda bulundu. Dereli, "Ozan Tufan’ın ortasında Göztepeli oyuncunun eliyle oynadığı pozisyonda Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı doğru. Göztepe lehine verilen penaltı kararı son derece yanlış. Burada penaltı değil Göztepeli oyuncuya sarı kart ve aleyhine endirekt serbest vuruş verilmeliydi. Fenerbahçe’nin kazandığı ikinci golde karar korner değil kale vuruşu olmalıydı. Çünkü top Nazım Sangare’nin ayağına çarparak dışarı çıkıyor. Yanlış verilen kornerden top gitti gol oldu" ifadelerini kullandı.

Goller duran toplardan

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 5 haftasında gollerin çoğunu duran toplardan buldu. Bu bölümde rakip fileleri 7 kez havalandıran sarı-lacivertliler, gollerin 5'ini duran toplardan kaydetti. Sarı-lacivertli takımın duran toplardan bulduğu gollere Jose Sosa (2), Gökhan Gönül, Mbwana Samatta ve Serdar Aziz imza attı.

Sosa, gollerini penaltı vuruşundan kaydetti, Gökhan, Serdar ve Samatta ise Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşlarından fileleri havalandırdı. Bu süreçte Fenerbahçe, akan oyunda ise 2 kez skor tabelasını değiştirdi. Sarı-lacivertli takımın bu gollerini ise Samatta ve Dimitris Pelkas kaydetti.

Altay Bayındır'dan etkili performans

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, etkili performansıyla takımına önemli katkı sağladı. Sarı-lacivertli takımda ikinci sezonunu geçiren 22 yaşındaki file bekçisi, geride kalan 5 haftalık süreçte sergilediği performansla dikkati çekti. Altay Bayındır, oynadığı 5 maçın 2'sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Altay, özellikle Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük ve Göztepe maçında yaptığı kritik kurtarışlarla alınan galibiyetlerde önemli rol oynadı. Öte yandan Altay Bayındır, Fatih Karagümrük müsabakasında Erik Sabo'nun kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ozan Tufan: Sosyal medya yıkılıyor Fenerbahçeli Ozan Tufan, milli maçlarda gösterdiği performansın ardından çıktığı ilk Süper Lig karşılaşmasında da adından söz ettirmeyi başardı.Sarı lacivertlilerin ataklarında önemli bir rol oynayan orta saha oyuncusu Pelkas'ın attığı golde yaptığı asistle arkadaşlarının takdirini kazandı.Ozan Tufan'ın 10 günde yaptıkları;4 maç2 gol1 asistAlmanya, Rusya, Sırbistan ve Göztepe maçlarıOzan Tufan ile ilgili paylaşımlar;Ozan’ın yaşadığı ve yaşattığı değişim tez konusu olur. (Böyle devam ederse) Gerçekten bravo.— Irmak Kazuk (@irmakkkazuk) October 18, 2020 Ozan uçuyor— Nihat Kahveci 🇹🇷 (@NihatKahveci8) October 18, 2020 Ozan Tufan içine Steven Gerrard kaçmış #GOZvFB— Fehmi Arabaci (@1907Fehmi) October 18, 2020 Fenerin en iyi oyuncusu ozan tufan ✍️— мeнмeт¹⁹⁰⁵ (@jamesmet7) October 18, 2020 Ozan Tufan izlerken mutluluk veriyor, ne kadar da yakıştın 10 numara ve 8 numara pozisyonuna. Ozan'ın ceza sahası içi ve etrafında olması Fenerbahçe için büyük avantaj. Pelkas ritim tutturusa süerligte hatırı sayılır gol üretir. @Fenerbahce #Fenerbahce— Fatih Çardak (@fatihcardak_) October 18, 2020 Türk futbolunun yükselen değeri Ozan Tufan. Her geçen gün üzerine koyuyor. Rabbim nazarlardan korusun. 🧿— Ümit EVYAPAN (@umitevyapan) October 18, 2020 Ozan Tufan 30 milyon €.— Efe Bilgin (@efeblgn) October 18, 2020

Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 27. dakikada penaltıdan Sosa, 43. dakikada Serdar Aziz ve 51. dakikada Pelkas kaydetti. Göztepe'nin gollerini ise birini penaltıdan olmak üzere 34 ve 63. dakikalarda Guilherme attı.Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e yükseltirken, Göztepe ise 6 puanda kaldı. Gelecek hafta sarı-lacivertliler sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Göztepe ise deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak.Spor yorumcuları Göztepe-Fenerbahçe maçındaki penaltılar için ne dedi?Fenerbahçe'de dikkat çeken değişim: Kaptanlık pazubandı artık onun



