Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan iyi haber

Fenerbahçe'de belindeki ağrılar nedeniyle lige verilen arada enjeksiyon tedavisi uygulanan kaleci Altay Bayındır'ın ağrılarının geçtiği ve Trabzonspor maçında eldiveni giyeceği belirtildi.

Jorge Jesus da hem Altay hem de sağlık heyetiyle görüşerek başarılı kalecinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Altay da tecrübeli teknik direktöre belindeki ağrılarının geçtiği ve Trabzonspor maçında sahada olmak istediğini söyledi.

Kaleci Altay'ın dün takımla birlikte çalışmalara katıldığı, antrenman sonrası herhangi bir ağrı hissetmediği de öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Arda Güler de dün takımla birlikte çalıştı.

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