Spor Jorge Jesus Trabzonspora saygı duyuyoruz
FUTBOL FUTBOL

Jorge Jesus: Trabzonspor'a saygı duyuyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları maçla ilgili konuştu. Başarılı çalıştırıcı, "Son şampiyon Trabzonspor'a saygı duyuyoruz, iyi futbolculardan oluşan iyi bir takım. Kazanıp liderliği sürdürmek istiyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Jorge Jesus Trabzonspor maçıyla ilgili açıklamaları
Jorge Jesus

Jesus, Süper Lig'de Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor maçını kazanarak liderliği sürdürmek istediklerini söyledi.

"Biz ligdeki pozisyonumuzu birinciliğimizi korumak istiyoruz" diyen Portekizli teknik adam, "Zor bir maç olacak. Türkiye Ligi'nde oynanan her maç çok zor, dengeli bir lig. Önümüzdeki kaybedeceğimiz maçlar da olabilir. Bu ligde şampiyon olabilecek güçte ve kapasitede olduğumuzu biliyoruz. Maç maç bakacağız. Son şampiyon Trabzonspor'a saygı duyuyoruz, iyi futbolculardan oluşan iyi bir takım. Kazanıp liderliği sürdürmek istiyoruz" dedi.

"Hep daha iyisini isterim"

Lige verilen 5 haftalık arada çok iyi çalıştıklarını, oyuncuların fiziksel ve teknik anlamda iyi durumda olduğunu kaydeden Jorge Jesus, takımından hep daha iyisini istediğini söyledi.

Portekizli çalıştırıcı, "Hiçbir teknik adam takımının geldiği seviyeyi yeterli görmez. Her zaman daha iyisini ister. Bazen iyi oynadığımız anlar var. Takımımın maçların çoğunda istediklerimizi iyi sekide uyguladı ve iyi futbol oynadı, iyi seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Her maçımızı kazanmak için oynuyoruz. Sakatlıktan dönen oyuncularımız da iyi görüntü sergilediler. Bu da mutluluk verici" diye konuştu.

Derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu
SPOR
Derbinin hakemi Halil Umut Meler oldu

Türk futboluna adanan ömür

Türk futboluna
adanan ömür

​Özkan Sümer ölüm yıl dönümünde anılıyor.
Derbide oynayabilecek mi?

Derbide
oynayabilecek mi?

​Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın durumu belli oldu.
16 milyon €

16 milyon €

​Sacha Boey için Galatasaray'a dev teklif.
Kartal'dan geri dönüş

Kartal'dan geri dönüş

​Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup etti.
'Transferden çok ihtiyacımız var'

'Transferden çok ihtiyacımız var'

​Abdullah Avcı, Samsunspor maçı sonrası taraftara mesaj verdi.
'Fenerbahçe maçı final değil'

'Fenerbahçe maçı final değil'

​Umut Bozok, Samsunspor galibiyetinin ardından konuştu.
Fırtına rahat turladı

Fırtına rahat turladı

​Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.
'Gençlere önem<br>veren bir kulüp'

'Gençlere önem
veren bir kulüp'

​Altınordu, Gökhan Ünal'ı göreve getirdi.
Uzatmalarda güldü

Uzatmalarda güldü

​Alanyaspor, Eyüpspor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Odasına not bırakmış

Odasına not bırakmış

​De Paul, Eylül ayında Dünya Kupası'nı kazanacaklarını söylemiş.
Sürprize <br>izin vermediler

Sürprize
izin vermediler

​Fatih Karagümrük Uşakspor engelini rahat geçti.
Derbi Meler'in

Derbi Meler'in

​Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Kupada <br>büyük sürpriz

Kupada
büyük sürpriz

​Süper Lig ekibini 5-0 yenip son 16'ya kaldılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.