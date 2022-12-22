Jorge Jesus: Trabzonspor'a saygı duyuyoruz

Jesus, Süper Lig'de Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Trabzonspor maçını kazanarak liderliği sürdürmek istediklerini söyledi.

"Biz ligdeki pozisyonumuzu birinciliğimizi korumak istiyoruz" diyen Portekizli teknik adam, "Zor bir maç olacak. Türkiye Ligi'nde oynanan her maç çok zor, dengeli bir lig. Önümüzdeki kaybedeceğimiz maçlar da olabilir. Bu ligde şampiyon olabilecek güçte ve kapasitede olduğumuzu biliyoruz. Maç maç bakacağız. Son şampiyon Trabzonspor'a saygı duyuyoruz, iyi futbolculardan oluşan iyi bir takım. Kazanıp liderliği sürdürmek istiyoruz" dedi.

"Hep daha iyisini isterim"

Lige verilen 5 haftalık arada çok iyi çalıştıklarını, oyuncuların fiziksel ve teknik anlamda iyi durumda olduğunu kaydeden Jorge Jesus, takımından hep daha iyisini istediğini söyledi.

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Portekizli çalıştırıcı, "Hiçbir teknik adam takımının geldiği seviyeyi yeterli görmez. Her zaman daha iyisini ister. Bazen iyi oynadığımız anlar var. Takımımın maçların çoğunda istediklerimizi iyi sekide uyguladı ve iyi futbol oynadı, iyi seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Her maçımızı kazanmak için oynuyoruz. Sakatlıktan dönen oyuncularımız da iyi görüntü sergilediler. Bu da mutluluk verici" diye konuştu.