Spor Altaydan borç açıklaması
FUTBOL FUTBOL

Altay'dan borç açıklaması

TFF 1.Lig'de transfer yasağıyla kurtuluş mücadelesi verip Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı silinecek Altay'da yönetim kurulu kulübün borçlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamalara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Altay kulübünden ceza açıklaması: Kulübümüz gelir kaybına uğratılmıştır
Altay bu sezon TFF 1.Lig'de 18 puanla 14. sırada bulunuyor.

TFF 1. Lig'de lisans alamadığı gerekçesiyle 3 puanı silinen Altay Kulübü'nden açıklama geldi.

Mali kriterlere göre

Kulübün Ulusal Kulüp Lisansı için sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali açılardan 52 kritere göre incelendiğini belirten siyah-beyazlılar, mali kriterler dışındaki kriterleri yerine getirdiklerini bildirdi. Mali kriterlere göre vergi dairesi ve SGK borçları, futbol kulüplerine vadesi geçmiş borçlar, FIFA ve TFF'ye bildirilmiş vadesi geçmiş futbolcu, teknik-idari kadro borçları nedeneniyle ceza alındığı ifade edildi.

"Kulübümüz gelir kaybına uğratılmıştır"

Altay yönetimi, "Özellikle yabancı kulüp ve futbolcularla ilgili olarak; 2019-2021 yıllarına ait olup yerine getirilmemiş ve FIFA'ya bildirilmiş mali yükümlülüklerimizin toplamı yaklaşık 5 milyon Euro'dur. İncelemelerde baz alınan 31.12.2021 tarihinden genel kurulumuzun gerçekleştirildiği 20.05.2022 tarihine kadar olan yükümlülüklerin de yerine getirilmemesi nedeniyle, 2022 yılı için bu toplam 10 milyon Euro'nun üzerine çıktığı gibi kulübümüz ciddi bir bonservis geliri kaybına da uğratılmıştır" ifadelerine yer verdi.

FIFA yaptırımları geliyor

Futbol Federasyonu'ndan ceza alan Altay'ın FIFA'dan da yeni puan silme cezaları almaması için borçlu olduğu eski yabancı futbolculara şubat ayı başına kadar ödeme yapması gerekiyor. Siyah-beyazlılar bu konuyla ilgili, "Kulübümüzün geleceğe güvenle bakabilmesi ve önümüzdeki süreçte FIFA'dan gelebilecek ilave yaptırımların önüne geçilebilmesi için, herkesin sorumluluk alarak tüm camiamızın kenetlenmesi ve hep birlikte mücadele edilmesi zorunludur. Camiamızın kültürü ve geleneği ile bu birlikteliği sağlayacağına ve tüm zorlukları aşacağına inancımız tamdır" mesajı verdi.

Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde iddiasını kaybetmiyor
SPOR
Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde iddiasını kaybetmiyor

Liverpool'un Fernandez transferinde rakibi Manchester United
SPOR
Liverpool'un Fernandez transferinde rakibi Manchester United

Gençlerbirliği ligin dibine demir attı
SPOR
Gençlerbirliği ligin dibine demir attı

3 sezonda 3 kupa

3 sezonda
3 kupa

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde iddiasını kaybetmiyor.
Serbest kalmabedeli 120 milyon

Serbest kalma
bedeli 120 milyon

​Enzo Fernandez için Liverpool ve Manchester United devrede.
Süper Ligden transferler geliyor

Süper Lig'den
transferler geliyor

​Hüseyin Eroğlu taraftara müjdeyi verdi.
Dibi gördüler

Dibi gördüler

​Türk futbolunun köklü kulübü 100. yılında kümede kalmaya çalışacak.
İki eksik <br>dört şüpheli

İki eksik
dört şüpheli

Jesus maç eksiği bulunan futbolcularla ilgili kararını bugün verecek.
Çimler seriliyor

Çimler seriliyor

​15 bin kişilik yeni şehir stadında sona gelindi.
'Güçlü oyunumuzu <br>sahaya yansıtacağız'

'Güçlü oyunumuzu
sahaya yansıtacağız'

Jorge Jesus'tan takıma moral.
Crespo cezalı

Crespo cezalı

​İsmail Yüksek Hatayspor maçında forma giyecek.
Taraftarıyla <br>çok farklı

Taraftarıyla
çok farklı

​Trabzonspor'da başkan ve hocanın çağrısı karşılık buldu.
Batshuayi yerine Valencia

Batshuayi yerine Valencia

​Hatayspor maçında forvet değişecek.
İki adaydan biri İstanbul

İki adaydan biri İstanbul

İstanbul Park, 2023 sezonu takvimine girmeye çalışıyor.
5 kritik kurtarış

5 kritik kurtarış

​Ağrılarına rağmen kalede güven verdi.
'Ronaldo'yu harcadılar'

'Ronaldo'yu harcadılar'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Portekizli yıldız Ronaldo hakkında konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.