Altay'dan borç açıklaması

TFF 1. Lig'de lisans alamadığı gerekçesiyle 3 puanı silinen Altay Kulübü'nden açıklama geldi.

Mali kriterlere göre

Kulübün Ulusal Kulüp Lisansı için sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali açılardan 52 kritere göre incelendiğini belirten siyah-beyazlılar, mali kriterler dışındaki kriterleri yerine getirdiklerini bildirdi. Mali kriterlere göre vergi dairesi ve SGK borçları, futbol kulüplerine vadesi geçmiş borçlar, FIFA ve TFF'ye bildirilmiş vadesi geçmiş futbolcu, teknik-idari kadro borçları nedeneniyle ceza alındığı ifade edildi.

"Kulübümüz gelir kaybına uğratılmıştır"

Altay yönetimi, "Özellikle yabancı kulüp ve futbolcularla ilgili olarak; 2019-2021 yıllarına ait olup yerine getirilmemiş ve FIFA'ya bildirilmiş mali yükümlülüklerimizin toplamı yaklaşık 5 milyon Euro'dur. İncelemelerde baz alınan 31.12.2021 tarihinden genel kurulumuzun gerçekleştirildiği 20.05.2022 tarihine kadar olan yükümlülüklerin de yerine getirilmemesi nedeniyle, 2022 yılı için bu toplam 10 milyon Euro'nun üzerine çıktığı gibi kulübümüz ciddi bir bonservis geliri kaybına da uğratılmıştır" ifadelerine yer verdi.

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FIFA yaptırımları geliyor

Futbol Federasyonu'ndan ceza alan Altay'ın FIFA'dan da yeni puan silme cezaları almaması için borçlu olduğu eski yabancı futbolculara şubat ayı başına kadar ödeme yapması gerekiyor. Siyah-beyazlılar bu konuyla ilgili, "Kulübümüzün geleceğe güvenle bakabilmesi ve önümüzdeki süreçte FIFA'dan gelebilecek ilave yaptırımların önüne geçilebilmesi için, herkesin sorumluluk alarak tüm camiamızın kenetlenmesi ve hep birlikte mücadele edilmesi zorunludur. Camiamızın kültürü ve geleneği ile bu birlikteliği sağlayacağına ve tüm zorlukları aşacağına inancımız tamdır" mesajı verdi.

❌TFF Kulüp Lisans Kurulu'nun 3 puan silme cezası verdiği takımlar:



▪️ Kayserispor

▪️ Denizlispor

▪️ Altay

▪️ Erzurumspor FK

▪️ Yeni Malatyaspor

▪️ Bayburt Özel İdare Spor

▪️ Balıkesirspor

▪️ Menemen FK

▪️ Serik Belediyespor

▪️ Somaspor REKLAM December 23, 2022

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